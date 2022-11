La valeur du jour à Wall Street - Apple dans le rouge : la production d'iPhone Pro perturbée en Chine

Apple cède 1,46% à 185,35 dollars, se classant ainsi parmi les plus fortes baisses de l’indice Dow Jones. L'agitation qui règne à Zhengzhou, le principal centre de production d'Apple en Chine, risque d'entraîner un déficit de production de près de 6 millions d'iPhone Pro cette année, a prévenu une source proche du dossier citée par Bloomberg. Celui-ci a été le théâtre de manifestations réprimées par la police en raison de la politique anti-Covid adoptée et de problèmes de paiement de bonus.L'estimation de la production perdue pourrait évoluer, a-t-elle ajouté. Tout dépendra en grande partie de la rapidité avec laquelle Foxconn Technology Group, la société taïwanaise qui exploite le site, pourra faire revenir les gens sur les chaînes de montage." Les délais d'attente aux États-Unis pour les modèles haut de gamme sont d'environ 38 jours, soit une augmentation d'environ 4 jours par rapport à nos vérifications de la semaine dernière. Ces 38 jours environ sont le temps d'attente le plus élevé enregistré pour le iPhone Pro ", fait remarquer UBS. L'analyste prévoit toujours la production de 83 millions d'iPhone au quatrième trimestre, mais ajoute que le marché se prépare à une production inférieure de 1 ou 2 millions à son estimation.Ces déboires en Chine interviennent alors que la firme à la pomme a commencé à réduire sa trop grande dépendance à l'outil industriel chinois.Le fabricant de l'iPhone diversifie sa chaîne d'approvisionnement en dehors de la Chine en raison de la hausse des risques géopolitiques, mais aussi des problèmes d'approvisionnement provoqués par la politique "zéro Covid" de Pékin.JPMorgan estime qu'environ 25% des produits d'Apple seront fabriqués en dehors de la Chine d'ici 2025, contre moins de 5% aujourd'hui. Le Vietnam, mais aussi l'Inde font partie des pays bénéficiant du virage la société technologique américaine.