La valeur du jour à Wall Street - Apple fait trébucher STMicroelectronics en Bourse

© AOF 2022

A Wall Street, Apple chute de 3,29% à 146,77 dollars, affichant le plus forte repli de l’indice Dow Jones. Le groupe technologique américain aurait abandonné son projet d’augmenter sa production d’iPhone 14 cette année, après avoir constaté que la hausse attendue de la demande ne s’était pas matérialisée, ont affirmé à Bloomberg des sources proches du dossier. Cette information pèse sur les actions des sous-traitants de la firme à la pomme. STMicroelectronics (- 3,48% à 33,33 euros) enregistre ainsi l'une des plus fortes baisses de l'indice CAC 40.L'iconique firme américaine est le plus important client du groupe franco-italien de semi-conducteurs, contribuant à hauteur de 20,5% de ses ventes en 2021.Apple devrait finalement produire 90 millions d'iPhone 14 au second semestre, comme anticipé, après avoir envisagé d'augmenter sa production jusqu'à 6 millions d'appareils. Ce niveau de production serait ainsi environ le même que l'année dernière à la même époque.La demande serait par ailleurs plus forte pour l'iPhone 14 Pro que pour les produits moins chers.Si STMicroelectronics a connu en Bourse une année difficile (-23%), comme les autres valeurs technologiques, du fait de la remontée des taux d'intérêt long terme, le groupe a jusqu'à présent dévoilé de bons résultats. Le groupe franco-italien a ainsi rehaussé fin juillet ses objectifs 2022 grâce à un deuxième trimestre meilleur qu'anticipé. STMicroelectronics vise désormais un chiffre d'affaires 2022 compris entre 15,9 milliards de dollars et 16,2 milliards de dollars et une marge brute d'environ 47 %.