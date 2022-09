La vente de Wall street s'accélère après un bref répit

(Mises à jour des transactions américaines de l'après-midi)

La baisse des actions reprend avec les grosses technologies en tête de liste

Le dollar baisse, mais reste à son plus haut niveau depuis 20 ans.

La livre sterling rebondit, mais la pression revient sur les obligations britanniques après le bref répit de la BoE

La Chine déclare que la stabilisation de la monnaie est une priorité absolue

29 septembre (Reuters) - Les investisseurs ont entamé un nouveau cycle de vente jeudi alors que le dollar a à peine relâché son emprise sur les marchés des devises, que les craintes de récession ont sapé les actions et que les obligations ont souffert davantage des taux d'intérêt.

Après un rebond partiel mercredi, les actions américaines ont fortement chuté jeudi. Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1,73 %, le S&P 500 a perdu 2,25 %, touchant un nouveau plus bas de deux ans, et le Nasdaq Composite a baissé de 3,09 %, plombé par les grands noms de la technologie comme Apple Inc et Amazon.com Inc.

La matinée en Europe a également été rude. L'indice boursier STOXX 600 était en baisse de 1,67 %, même si l'euro et la livre, martelés la semaine dernière par les inquiétudes liées à la dette britannique, ont regagné du terrain, avec une hausse de 0,5 % et 1,5 % respectivement.

Les discussions sur l'intervention de la Chine dans la monnaie s'intensifiaient également, tandis que les marchés européens des obligations d'État étaient préparés à la lecture de l'inflation allemande la plus élevée depuis les années 1950.

La vente de gilt avait également repris un jour après que la Banque d'Angleterre soit intervenue de manière spectaculaire pour tenter d'apaiser la tempête entourant les nouveaux plans de dépenses du gouvernement britannique.

"Le marché ne serait pas contre un peu de stabilité, il est devenu un peu imprévisible", a déclaré Agnès Belaisch, stratège européenne en chef de Barings Investment Institute.

Elle a déclaré que les investisseurs constatent maintenant "l'incohérence" des dépenses publiques au Royaume-Uni, alors que la Banque d'Angleterre tente de contenir l'inflation, tandis que partout ailleurs, l'attention se porte sur le niveau des taux d'intérêt que les banques centrales sont prêtes à atteindre.

Le rendement des obligations d'État allemandes à 10 ans, la référence de la zone euro, a bondi jusqu'à 2,29 %, les chiffres de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie indiquant une inflation à deux chiffres pour l'ensemble du pays.

Le rendement du gilt britannique à 10 ans, qui détermine les coûts d'emprunt du Royaume-Uni, a augmenté d'environ 20 points de base (pb) à 4,214 % après avoir chuté de près de 50 pb la veille en raison de l'intervention soudaine de la BoE, bien que le rendement à 30 ans visé par la banque centrale ait peu changé à 3,96 %.

Le Premier ministre britannique, Liz Truss, a défendu son nouveau programme économique qui a fait chuter la livre sterling à un niveau record cette semaine et a laissé les coûts d'emprunt du Royaume-Uni proches de ceux de la Grèce - en affirmant qu'il était conçu pour faire face à la situation difficile dans laquelle se trouve actuellement la Grande-Bretagne.

"Nous sommes confrontés à des temps économiques difficiles", a déclaré Mme Truss, qui n'a pris ses fonctions de Premier ministre britannique que ce mois-ci, sur la radio locale de la BBC. "Je ne le nie pas. C'est un problème mondial. Mais ce qui est absolument juste, c'est que le gouvernement britannique est intervenu et a agi."

MAÎTRISER L'INFLATION

En faisant un zoom arrière, il était encore question du dollar qui a écrasé les devises pratiquement partout cette année, ainsi que de l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

S'adressant aux journalistes à Londres mercredi, le vétéran de la Réserve fédérale, Charles Evans, n'a donné aucune indication que le récent drame des marchés des changes et des obligations ferait dévier la banque centrale américaine de sa trajectoire de hausse des taux.

"Nous avons juste vraiment besoin de maîtriser l'inflation", a déclaré M. Evans, soutenant le relèvement des taux de la Fed - actuellement de 3 % à 3,25 % - dans une fourchette de 4,5 % à 4,75 % d'ici la fin de l'année ou en mars.

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, a fait écho à ces propos jeudi, déclarant qu'elle ne voyait pas de détresse sur les marchés financiers américains qui modifierait la campagne de la Fed.

Ces commentaires ont contribué à pousser le rendement des obligations d'État américaines. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a augmenté de 6 points de base à 3,768 % ; les bons du Trésor à 30 ans ont augmenté de 4,1 points de base à 3,722 %.

L'évolution des devises jeudi a vu l'indice du dollar américain, qui mesure la monnaie par rapport à ses pairs, rester autour de son récent sommet de 20 ans, en baisse d'environ 0,2 %, après avoir connu mercredi sa pire session en 2 ans et demi.

"Malgré une appréciation substantielle depuis le début de l'année, nous voyons peu de pression pour que les décideurs réagissent à la force du dollar pour le moment", ont écrit les stratèges de Morgan Stanley dans une note publiée jeudi.

"La force du dollar pondérée par le commerce n'est pas excessive, en phase avec des conditions financières largement plus strictes et en accord avec les objectifs de la Fed, bien que les avantages pour l'inflation soient faibles."

Au cours de la nuit, le yuan chinois a de nouveau chuté, bien qu'il soit resté juste à côté des récents points bas de l'après-crise financière, alors que la banque centrale chinoise a déclaré que la stabilisation du marché des changes était sa priorité absolue et que des rapports faisaient état d'une intervention potentielle sur le marché des changes.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a terminé la journée pratiquement inchangé, bien que le Nikkei japonais ait réussi à augmenter de près de 1%.

Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage ont déjoué les attentes avec une baisse inattendue montrant à quel point le marché du travail américain reste tendu. Le PIB américain a baissé à un taux annualisé non révisé de 0,6 % au dernier trimestre, a déclaré le gouvernement dans sa troisième estimation du PIB. L'économie s'est contractée à un taux de 1,6 % au premier trimestre.

Les prix du pétrole sont restés stables sur la journée, toujours plombés par la hausse du dollar et la faiblesse des perspectives économiques, alors même que les pays de l'OPEP+ ont entamé des discussions sur une réduction de la production de pétrole.

Le brut américain a augmenté de 0,18% à 82,30 $ le baril, tandis que le Brent était à 89,14 $, en baisse de 0,2% sur la journée.

Goldman Sachs a réduit ses prévisions de prix du pétrole pour 2023 plus tôt cette semaine, citant les attentes d'une demande plus faible et d'un dollar américain plus fort, mais a déclaré que les problèmes d'approvisionnement mondial renforçaient son opinion à long terme selon laquelle les prix pourraient remonter.

Le dollar fort a également contribué à maintenir les prix de l'or à la baisse jeudi, les hausses de taux imminentes constituant également un vent contraire. L'or au comptant a baissé de 0,1 % à 1 658,49 $ l'once ; les contrats à terme sur l'or aux États-Unis ont baissé de 0,08 % à 1 659,00 $ l'once.