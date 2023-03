La vigueur des grandes capitalisations boursières masque les difficultés du marché américain dans son ensemble

Les actions des cinq premières entreprises en termes de valeur boursière - Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon et Nvidia - ont gagné entre 4,5 % et 12 % depuis le 8 mars, date à laquelle les problèmes de la Silicon Valley Bank ont suscité des inquiétudes au sein du système bancaire. Au cours de cette période, le S&P 500 a reculé de 0,5 %.

Selon les investisseurs, les grandes entreprises attirent les investisseurs en raison de leurs bilans solides, de leurs marges bénéficiaires élevées et de leurs modèles d'entreprise qui devraient mieux résister en cas de récession. Le récent recul des rendements obligataires américains, dont l'augmentation a pénalisé les valeurs de croissance l'année dernière, stimule également leurs prix en 2023.

Mais leur force pourrait avoir des inconvénients. La capitalisation boursière croissante des mégacapitalisations signifie que les indices tels que le S&P 500 sont de plus en plus influencés par un groupe d'actions plus restreint. Cela pourrait stimuler la volatilité sur les marchés plus larges si les circonstances changent et que les investisseurs se retirent rapidement des grands noms de la technologie et de la croissance.

"Le point de vue des investisseurs est que les sociétés technologiques sont mieux placées pour traverser une période d'incertitude", a déclaré Keith Lerner, co-responsable des investissements chez Truist Advisory Services, qui surpondère le secteur technologique. Cependant, "lorsque vous avez un effet de foule, vous pouvez assister à un retournement brutal et soudain parce que tout le monde est dans la même zone".

La force des mégapoles masque également la faiblesse d'autres secteurs. Les mesures de l'ampleur du marché sont devenues plus négatives, tandis que le S&P 500 à pondération égale, qui représente l'action moyenne de l'indice de référence, a perdu plus de 5 % depuis le mois de mars.

Les investisseurs s'attendent à une plus grande volatilité du secteur bancaire la semaine prochaine, après les fortes baisses des actions des géants européens Deutsche Bank et UBS vendredi, qui ont suivi l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank au début du mois. Les données américaines à venir sur la confiance des consommateurs et l'inflation pourraient également influencer les marchés.

Les grandes capitalisations ont dominé le marché américain au cours de la décennie qui a suivi la crise financière et ont été le fer de lance du rebond fulgurant de Wall street après la chute du début de l'année 2020, alimentée par la pandémie de coronavirus. Mais ils ont chuté l'année dernière, lorsque la Réserve fédérale a relevé les taux d'intérêt pour lutter contre une inflation élevée depuis 40 ans.

Cette année, leur rebond s'est accéléré avec la montée des inquiétudes concernant le système bancaire, et le poids combiné d'Apple et de Microsoft dans le S&P 500 a récemment dépassé les 13 %. Selon Todd Sohn, stratège technique chez Strategas, il s'agit du chiffre le plus élevé depuis plus de 30 ans pour les deux premiers titres de l'indice.

Le poids des cinq premières sociétés du S&P 500 a rebondi à 21,7 %, contre 18,8 % pour les cinq premières actions à la fin de 2022.

Alors que les mégacapitalisations se sont redressées, certains indicateurs de largeur, que les analystes techniques considèrent comme des jauges de la santé du marché dans son ensemble, se sont récemment assombris.

Selon Willie Delwiche, stratège en investissement chez Hi Mount Research, le nombre de nouveaux creux de 52 semaines sur le New York Stock Exchange et le Nasdaq était sur le point d'éclipser les nouveaux sommets pendant trois semaines consécutives, un revirement après que les nouveaux sommets aient dépassé les nouveaux creux presque chaque semaine au début de l'année 2023.

En outre, le pourcentage de groupes industriels suivis par Delwiche qui se situent au-dessus de leur moyenne mobile sur 10 semaines a chuté de 87 % début février à 7 % au cours de la dernière semaine.

"Après quelques signes d'espoir au début de l'année, il est évident que le modèle de faiblesse sous la surface que nous avons vu l'année dernière réapparaît", a déclaré M. Delwiche. "Nous avons besoin d'une meilleure participation si nous voulons que les indices soient en mesure de soutenir la prochaine hausse.

La performance des mégacapitalisations pourrait souffrir si les inquiétudes bancaires s'apaisent et que les investisseurs s'arrachent les actions économiquement sensibles qui ont connu des difficultés. Le secteur de l'énergie du S&P 500 a perdu 7,5 % depuis le 8 mars, tandis que le secteur industriel a perdu 5 %.

Un rebond des rendements obligataires américains pourrait exercer une pression sur les valeurs technologiques et les valeurs de croissance. La croissance des bénéfices dans le secteur technologique devrait être inférieure à celle de l'ensemble du S&P 500 en 2023.

Néanmoins, certains investisseurs sont optimistes à l'égard des actions des mégacapitalisations.

Malgré l'effondrement du marché l'année dernière, "nous pensons que nous sommes toujours dans une tendance haussière", a déclaré Thomas Martin, gestionnaire de portefeuille senior chez GLOBALT Investments, qui surpondère de nombreuses mégacapitalisations.

Selon lui, cela signifie probablement que "les actions de croissance des grandes capitalisations seront celles qui mèneront la danse à partir de maintenant".