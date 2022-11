La ville chinoise de Guangzhou réintroduit les tests de masse pour lutter contre la pire épidémie de COVID

Alors que les cas locaux à travers la Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis le 30 avril, les autorités ont annoncé sur les médias sociaux que cinq districts représentant plus de la moitié de la population de Guangzhou, qui compte près de 19 millions d'habitants, devraient subir des tests de masse.

La dernière série de tests de masse à Guangzhou intervient alors que la Chine est confrontée à une recrudescence des infections dans plusieurs villes économiquement vitales, dont la capitale Pékin, ce qui a refroidi les espoirs de voir la deuxième plus grande économie mondiale assouplir prochainement ses restrictions.

Les autorités sont déterminées à maîtriser les épidémies et à respecter la politique du Président Xi Jinping "zéro COVID", sans avoir à imposer des fermetures massives du type de celles qui ont fermé Shanghai plus tôt cette année.

Les districts de Guangzhou soumis à des tests de masse cette semaine comprennent Haizhu, qui a vu la majorité des cas de la ville. La fermeture de l'ensemble du district de samedi à lundi a été étendue à vendredi en raison de l'augmentation des cas.

Guangzhou a signalé 2 637 nouveaux cas de COVID transmis localement pour le 8 novembre, contre 2 377 un jour plus tôt, dans le cadre de l'épidémie la plus grave de la ville à ce jour et représentant près d'un tiers des 8 176 nouvelles infections locales signalées en Chine ce jour-là.

L'augmentation du nombre de cas dans la ville, capitale de la province de Guangdong, signifie que Guangzhou a dépassé la ville de Hohhot, en Mongolie intérieure, pour devenir l'épicentre du COVID en Chine.

TOLL ECONOMIQUE

Dernier signe en date de la façon dont les mesures antivirus écrasent la demande des consommateurs, les prix à la sortie d'usine en Chine pour le mois d'octobre ont baissé pour la première fois depuis décembre 2020 et l'inflation des consommateurs s'est modérée, en partie en raison des restrictions strictes imposées par le COVID.

Dans le centre de la Chine, le fournisseur d'Apple Foxconn a déclaré qu'il continuerait à maintenir des opérations en circuit fermé - un système où le personnel vit sur place, isolé du reste du monde - dans son usine d'iPhone, même si la zone économique qui abrite l'usine a levé un verrouillage de sept jours.

Foxconn a refusé de divulguer le nombre d'infections ou de commenter les conditions des personnes infectées. Les problèmes de l'usine ont frappé la production d'iPhone, ce qui a incité Apple à déclarer lundi qu'elle s'attendait à une baisse des expéditions des modèles haut de gamme de l'iPhone 14.

Alors que les cas de COVID en Chine sont petits par rapport aux normes mondiales, la réponse politique a été implacable et les tests de masse pour les grandes populations sont la norme depuis 2020.

Les tests de masse sont généralement gratuits, mais certains gouvernements locaux reprennent les frais de tests alors que leurs finances sont mises à mal dans un contexte de ralentissement économique.

Une société de tests COVID à Xuchang, une ville de la province du Henan, a déclaré mardi qu'elle cesserait tout travail lié aux tests à partir de vendredi en raison des retards de paiement des autorités.