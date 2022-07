Le PIB de Taïwan au 2e trimestre devrait bénéficier des exportations de puces, mais être confronté aux vents contraires du COVID - sondage Reuters

Le produit intérieur brut (PIB) a probablement augmenté de 3,1 % en avril-juin par rapport à l'année précédente, selon le sondage de 24 économistes, après avoir progressé de 3,14 % en glissement annuel au premier trimestre.

Les décideurs ont déclaré qu'ils s'attendaient à une croissance inférieure à 4 % pour l'ensemble de l'année 2022, ce qui représente une baisse par rapport aux prévisions précédentes de plus de 4 % et un ralentissement par rapport au taux de 6,45 % enregistré pour 2021. Il s'agit du taux le plus rapide depuis plus de dix ans, puisque la croissance était de 10,25 % en 2010.

Les prévisions des économistes concernant les données préliminaires du PIB attendues vendredi varient largement d'une croissance de 1,4 % à un taux aussi élevé que 4,4 %.

"L'investissement devrait être le principal moteur de la croissance au 2e trimestre, grâce aux dépenses d'investissement toujours fortes des principales entreprises de semi-conducteurs", ont déclaré les analystes de la banque DBS.

La demande de produits taïwanais a été frappée par les lockdowns du COVID-19 en Chine, tandis que la consommation intérieure a subi le contrecoup d'une poussée des cas locaux, bien que les infections s'atténuent désormais et que Taïwan n'ait jamais été totalement verrouillée.

En tant que centre clé de la chaîne d'approvisionnement technologique mondiale pour des géants tels que Apple Inc, l'économie de Taïwan a surpassé bon nombre de ses pairs régionaux.

Une pénurie mondiale de semi-conducteurs a gonflé les carnets de commandes des fabricants de puces taïwanais tels que Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC).

Ce mois-ci, TSMC a publié des résultats prévisionnels pour le deuxième trimestre, se disant "très confiant" quant à ses perspectives à long terme.

L'économie en Chine, le plus grand partenaire commercial de Taïwan, a connu une croissance tiède de 0,4 % au deuxième trimestre, soulignant le bilan colossal sur l'activité des lockdowns généralisés du COVID-19.

Les chiffres préliminaires de Taïwan seront publiés dans un communiqué avec un minimum de commentaires. Les chiffres révisés seront publiés quelques semaines plus tard, avec plus de détails et de prévisions.