Le S&P 500 ajoute à son rebond de la mi-octobre depuis le creux du marché baissier

Apple, Tesla et d'autres valeurs liées à la technologie ont poussé Wall street à la hausse, Microsoft et Alphabet ajoutant chacun environ 1 % avant la publication de leurs rapports trimestriels après la cloche, les investisseurs pariant sur la poursuite d'un début relativement fort de la saison des résultats du troisième trimestre.

Avec sa dernière hausse, le S&P 500 est en hausse d'environ 8 % depuis son plus bas de clôture du 12 octobre, et une clôture à son niveau actuel marquerait le troisième plus grand gain de l'indice depuis un plus bas jusqu'à présent dans le marché baissier de 2022. Les gains de mardi placent le S&P 500 environ 10 % au-dessus de son plus bas intra-d

ay du 13 octobre. Graphique : Récupérations du S&P 500 depuis les creux du marché baissier,



Plus de 280 jours se sont écoulés entre le sommet record du S&P 500 et son plus récent creux. En comparaison, il a fallu 33 jours à l'indice S&P 500 en 2020 pour passer de son sommet record à son point le plus bas, alors que les marchés mondiaux étaient en proie aux perturbations causées par la pandémie de coronavirus. (Graphique : Marchés baissiers de l'indice S&P 500,

Le repli de cette année a fait chuter l'évaluation des bénéfices à terme de l'indice S&P 500 d'un niveau historiquement élevé de 21 à environ 15, juste en dessous de sa moyenne décennale de 17, selon les données de Refinitiv.

Les prévisions de bénéfices ont également chuté cette année, les analystes s'attendant en moyenne à ce que les sociétés du S&P 500 augmentent leurs bénéfices ajustés par action de 6,8 % en 2022. Cela se compare à une estimation de 9,5 % en juillet. (Graphique : Le PE à terme du S&P 500 tombe en dessous de la moyenne sur 10 ans,

Pourtant, la saison des bénéfices du troisième trimestre a jusqu'à présent été meilleure que prévu, près des trois quarts des 129 sociétés du S&P 500 ayant dépassé les estimations de bénéfices par action, selon les données de Refinitiv.

Après la déroute de cette année, plusieurs secteurs montrent ce mois-ci des signes de reprise. (Graphique : Performance de chaque action du S&P 500 en octobre,

Avec Amazon, Microsoft, Tesla, Nvidia et d'autres poids lourds de la technologie encore fortement meurtris en 2022, la performance de l'indice de croissance du S&P 500 est bien inférieure à celle de l'indice valeur, qui reflète des pertes moins importantes dans des secteurs allant de

à l'industrie en passant par la consommation de base. Graphique : La croissance perd au profit de la valeur,