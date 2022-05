Le bénéfice de Foxconn, fournisseur d'Apple, a augmenté de 5 % au premier trimestre, conformément aux prévisions du marché.

Foxconn, le fournisseur d'Apple Inc, a annoncé une hausse de 5 % de son bénéfice net au premier trimestre, largement conforme aux estimations, alors que les pénuries de puces, les problèmes de chaîne d'approvisionnement et le ralentissement des dépenses en électronique dans le contexte des lockdowns du COVID-19 en Chine ont freiné la demande.

La société taïwanaise, le plus grand fabricant d'électronique sous contrat au monde, a déclaré que le bénéfice net pour le trimestre janvier-mars est passé à 29,45 milliards de dollars taïwanais (985,48 millions de dollars), contre 28,2 milliards de dollars taïwanais un an plus tôt.

Douze analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 29,76 milliards de $T, selon Refinitiv.

La société, comme d'autres fabricants mondiaux, a été confrontée à une grave pénurie de puces qui a comprimé la production de smartphones et, plus récemment, à un ralentissement des principaux marchés dans un contexte d'inflation élevée et de guerre en Ukraine.

Les actions de Foxconn ont clôturé en baisse de 1% avant la publication des résultats, contre une baisse de 2,4% pour le marché plus large. Elles ont baissé de 2 % depuis le début de l'année, ce qui donne à la société une valeur marchande de 48,1 milliards de dollars.

(1 $ = 29,8840 dollars taïwanais) (Reportage de Yimou Lee et Ben Blanchard ; Montage de Muralikumar Anantharaman)