La baisse de 55,4 milliards de francs suisses (55,4 milliards de dollars) de la valeur des investissements en devises de la banque centrale est la principale raison de la diminution de son bilan à 889,5 milliards de francs, contre 964,6 milliards de francs un mois plus tôt.

La valeur du portefeuille de la BNS, qui comprend des actions de sociétés telles que Starbucks et Apple ainsi que des obligations, est ajustée chaque trimestre pour refléter leur valeur de marché et chaque mois pour tenir compte des variations des taux de change.

Les obligations du monde entier ont perdu de la valeur car les banques centrales, dont la BNS, ont augmenté les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, tandis que les marchés boursiers ont baissé en raison des inquiétudes concernant la fin de l'argent facile et le ralentissement économique.

Plus tôt dans la journée de lundi, la BNS a indiqué comment la chute de la valeur de ses investissements a entraîné la banque centrale dans une perte sur neuf mois de 142,2 milliards de francs, la pire de ses 115 ans d'histoire et un peu plus que l'ensemble de la production économique du Maroc.

Les données du bilan de lundi ont également montré comment la BNS a épongé l'excès de liquidités en Suisse alors qu'elle vise à orienter le taux d'intérêt du marché vers le taux directeur de 0,5 % qu'elle a introduit fin septembre.

En septembre, la BNS a dépensé 55,3 milliards de francs en pensions de titres et 17,8 milliards de francs en obligations de la BNS, ce qui a réduit le niveau des avoirs à vue à 540,5 milliards de francs, contre 639 milliards en août, selon les données.

(1 dollar = 1,0002 franc suisse)