Le cours de l'action Berkshire Hathaway atteint 500 000 $.

Les actions de classe A de Berkshire ont augmenté de 10 % en 2022, dépassant l'indice Standard & Poor's 500, qui a baissé de 12 %.

La valeur marchande de la société basée à Omaha, Nebraska, est d'environ 731 milliards de dollars, ce qui la place au sixième rang aux États-Unis, et la participation de 16,2 % de Buffett fait de lui la cinquième personne la plus riche du monde avec 119,2 milliards de dollars, selon le magazine Forbes.

Berkshire a généré un bénéfice d'exploitation record de 27,46 milliards de dollars l'année dernière, notamment grâce aux gains réalisés par l'assurance automobile Geico, le chemin de fer BNSF et Berkshire Hathaway Energy.

Elle possède également des dizaines d'autres entreprises, dont l'unité de maisons mobiles Clayton Homes, qui connaît une croissance rapide, et le plus grand courtier en immobilier résidentiel des États-Unis.

Berkshire se spécialise dans "l'activité commerciale sur le terrain, digne de Main Bourse", a déclaré Bill Smead, directeur général de Smead Capital Management Inc à Phoenix, qui investit environ 4,3 milliards de dollars et possède des actions Berkshire.

"Ils sont grands et ce ne sont pas des actions technologiques, et les investisseurs sont rassurés par cela."

Les actions Berkshire ont également légèrement surperformé le S&P 500 en 2021, après avoir été à la traîne en 2019 et 2020. Elles ont clôturé en hausse de 0,8 % lundi, à 493 785 $.

La plupart des unités opérationnelles de Berkshire se concentrent sur les États-Unis, et environ 77 % de ses quelque 372 000 employés y travaillent.

Parmi ceux qui se développent ailleurs, on trouve Dairy Queen, qui prévoit d'ici 2030 d'ajouter 600 magasins en Chine, déjà son plus grand marché en dehors des États-Unis.

Berkshire s'échangeait à moins de 20 dollars lorsque Buffett a repris l'entreprise textile en difficulté de l'époque en 1965. Ses actions de classe B valent environ 1/1500ème des actions de classe A.

Les entreprises américaines ayant une plus grande capitalisation boursière comprennent Apple Inc, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Amazon.com Inc et Tesla Inc. Apple est également le plus grand détenteur d'actions ordinaires de Berkshire.

Berkshire a terminé l'année 2021 avec 146,7 milliards de dollars de liquidités, bien qu'elle ait depuis investi bien plus de 5 milliards de dollars dans Occidental Petroleum Corp, en raison de la flambée des prix du pétrole.