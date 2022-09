Le français Deezer s'engage à faire des bénéfices d'ici 2025

Le groupe, autrefois présenté en France comme l'une des premières et des plus prometteuses "licornes", des entreprises valorisées à 1 milliard d'euros ou plus, s'efforce de convaincre les investisseurs de sa capacité à dégager des bénéfices d'ici 2025 en se concentrant sur des marchés clés comme la France, le Brésil et les Pays-Bas, et sur de nouveaux services.

Le bénéfice brut est passé à 45 millions d'euros (44,4 millions de dollars) contre 42 millions un an plus tôt, tandis que le chiffre d'affaires total a augmenté de 12 % sur la période pour atteindre 219 millions d'euros, a indiqué Deezer dans un communiqué.

Cela est principalement dû à un gain du revenu moyen par utilisateur (ARPU), qui a bondi de 12,4 % à 3,9 euros. Le nombre d'abonnés directs de Deezer en France, où l'entreprise génère environ 60 % de son chiffre d'affaires consolidé, est passé à 3,3 millions, contre 3 millions un an plus tôt.

Pourtant, le nombre total d'abonnés a diminué de près de 3 %, à 9,4 millions.

"En concentrant notre activité sur de grands marchés attractifs et en pénétrant de nouveaux marchés avec un modèle basé sur le partenariat, nous sommes convaincus de pouvoir capturer une part équitable du marché en plein essor du streaming et de continuer à améliorer notre rentabilité pour atteindre l'équilibre d'ici 2025", a déclaré le directeur général Jeronimo Folgueira.

Souffrant de la comparaison avec des rivaux plus importants comme Spotify et Apple Music, Deezer ne s'est pas encore remis de ses débuts douloureux à la bourse de Paris d'Euronext en juillet, qui ont vu ses actions dégringoler de 35 % dans les premières heures qui ont suivi sa cotation.

L'action a perdu 65 % de sa valeur depuis son premier jour de cotation, ce qui valorise la société à 472 millions d'euros (466,38 millions de dollars), contre une capitalisation boursière de 18,7 milliards de dollars pour Spotify.

(1 $ = 1,0120 euros)