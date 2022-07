Le logiciel d'espionnage téléphonique Pegasus a été utilisé pour cibler 30 activistes thaïlandais, selon les cyberchiens.

L'enquête menée par le groupe thaïlandais de défense des droits de l'homme iLaw, le chien de garde de l'Internet en Asie du Sud-Est Digital Reach et le Citizen Lab basé à Toronto, fait suite à une alerte massive lancée par Apple Inc. en novembre, informant des milliers d'utilisateurs d'iPhone, y compris en Thaïlande, qu'ils étaient la cible d'"attaquants parrainés par l'État".

Pegasus a été utilisé par des gouvernements pour espionner des journalistes, des activistes et des dissidents et la société israélienne qui en est à l'origine, NSO Group, a été poursuivie par Apple et placée sur une liste noire commerciale américaine.

Dans son rapport publié lundi, iLaw indique que 24 activistes politiques, trois universitaires et trois membres de groupes de la société civile ont été ciblés entre octobre 2020 et novembre 2021, avec un à 14 incidents de piratage chacun.

Yingcheep Atchanont, responsable de programme chez iLaw, faisait partie des personnes piratées et a déclaré que son groupe enquêterait davantage et engagerait des poursuites judiciaires une fois qu'il serait clair qui, en Thaïlande, exploitait Pegasus.

"NSO a déclaré qu'ils ne vendent le logiciel qu'aux gouvernements et que toutes les victimes ici sont des critiques du gouvernement thaïlandais, donc ce sont eux qui en ont le plus profité", a-t-il déclaré.

NSO Group et un porte-parole du gouvernement thaïlandais n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

Wetang Phuangsup, porte-parole du ministère thaïlandais de l'économie et de la société numériques, a déclaré que son ministère n'était pas au courant d'une quelconque utilisation de logiciels espions par le gouvernement.

Le rapport de Citizen Lab, qui était distinct de celui d'iLaw, a examiné les traces numériques laissées dans les téléphones des victimes et a identifié l'utilisation de Pegasus en Thaïlande dès mai 2014.

John Scott-Railton, un chercheur de Citizen Lab, a déclaré que l'enquête a montré que Pegasus était exploité en Thaïlande, et que de nombreuses autres victimes de piratage étaient probables.

"Ce que nous avons découvert, c'est le ciblage de dizaines de personnes sur une période spécifique, mais ayant mené des enquêtes sur Pegasus... au cours de la décennie, je suis convaincu qu'il s'agit de la partie émergée de l'iceberg", a-t-il déclaré dans une présentation en ligne lundi.