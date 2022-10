Le marché de la publicité numérique montre des "signes de vie" mais l'économie assombrit les perspectives pour 2023

Mais la possibilité d'une récession l'année prochaine rend les prévisions financières pour 2023 aléatoires, affirment certains analystes, tandis que les investisseurs se méfient des "signes de vie" tels que les dépenses publicitaires de la saison d'achats d'automne, qu'ils considèrent comme des indicateurs de performance future.

Ces perspectives difficiles font suite à une période où l'inflation record et l'incertitude géopolitique mondiale liée à la guerre en Ukraine et aux tensions entre les États-Unis et la Chine ont conduit les entreprises à réduire leurs budgets marketing. Cela a nui aux plates-formes technologiques qui tirent l'essentiel de leurs revenus de la vente de publicités numériques et a conduit à une réduction des coûts pour préserver la rentabilité.

"Dans l'ensemble, nous pensons que l'environnement de la publicité en ligne reste agité, avec une volatilité continue semaine après semaine", ont écrit les analystes de JP Morgan dans une note aux clients le 4 octobre.

Les entreprises technologiques ont pris des mesures pour se préparer au pire en réduisant les coûts, en arrêtant les embauches, en limitant les avantages des employés et en se concentrant sur les projets rentables. Cela a contribué à rassurer Wall street à court terme, selon certains analystes.

Jeudi, Snap devrait annoncer une croissance de 6 % de son chiffre d'affaires, à 1,13 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Cela représenterait la plus faible croissance trimestrielle des revenus de Snap en tant que société publique.

Le propriétaire de Snapchat est souvent le premier à publier ses résultats trimestriels et sert de baromètre pour le secteur des médias sociaux. Les actions de Snap sont en baisse de 77 % depuis le début de l'année.

La société a annoncé en août qu'elle allait licencier 20 % de son personnel et supprimer des projets déficitaires, accusant la détérioration de l'économie.

Google d'Alphabet Inc, la plus grande plateforme publicitaire numérique au monde en termes de part de marché, s'en sort relativement bien en raison de la nécessité des annonces de Google Search pour les marques.

Sa richesse en matière de données publicitaires et sa dépendance à l'égard des annonces basées sur les recherches ont protégé l'entreprise de l'impact des modifications apportées l'an dernier par Apple à la confidentialité des iPhones, qui ont rendu plus difficile pour les plateformes et les marques la collecte de données sur les utilisateurs pour des annonces personnalisées.

Wall street s'attend à ce qu'Alphabet enregistre la plus forte croissance des entreprises Big Tech avec une augmentation de 7,5 % de ses recettes publicitaires par rapport à l'année dernière.

DES DÉFIS À RELEVER

En revanche, Meta Platforms Inc a souffert de ces changements et les investisseurs vont scruter les résultats de la société pour trouver des preuves d'une amélioration de l'engagement des utilisateurs avec Facebook et Instagram et d'un plus grand nombre de marques achetant des publicités sur les nouvelles fonctionnalités comme Reels, le concurrent de TikTok, ont déclaré les analystes.

Les analystes s'attendent en moyenne à ce que Meta rapporte une baisse de 4,5 % de ses revenus publicitaires, ce qui constituerait le deuxième trimestre consécutif de baisse pour la société, selon les données de Refinitiv.

Les actions de Meta ont chuté de 60 % depuis le début de l'année, pénalisées par la concurrence féroce de l'application de vidéo à format court TikTok, et par ses propres investissements coûteux dans la construction du métavers et des publicités qui sont désormais moins efficaces en raison des changements apportés par Apple en matière de confidentialité.

"La société désormais connue sous le nom de Meta est loin d'être ce qu'était Facebook il y a un an", a déclaré Debra Williamson, analyste principale du cabinet de recherche Insider Intelligence. "Après un rapport de résultats lamentable au deuxième trimestre, nous ne nous attendons pas à ce que le troisième trimestre soit meilleur. Il est très possible que ce soit bien pire."

Les publicités des grands détaillants promouvant les achats de la rentrée scolaire et de l'automne devraient contribuer à la croissance de la plateforme numérique de tableaux d'affichage Pinterest Inc, ont déclaré les analystes de Bernstein dans une note lundi. Wall street s'attend à ce que les revenus augmentent de 5% par rapport au trimestre précédent.

Cependant, certains annonceurs déplacent leurs budgets publicitaires vers des plateformes plus importantes, utilisées par un plus grand nombre de personnes et dont il est prouvé qu'elles donnent des résultats de vente, ont déclaré les analystes de Credit Suisse, ce qui représente un risque pour les revenus de Pinterest au quatrième trimestre et l'année prochaine.

Twitter Inc, qui s'efforce de conclure un accord pour être racheté par le milliardaire Elon Musk, n'a pas encore annoncé de date pour la publication de ses résultats du troisième trimestre.

Il est peu probable que les résultats de Twitter affectent le cours de son action, qui se négocie sur la probabilité de la conclusion de l'accord avec Musk. Mais les résultats du troisième trimestre pourraient être affectés par le fait que les spécialistes du marketing dépensent moins pour les "publicités de marque" qui renforcent la reconnaissance du nom, ce qui constitue la majeure partie des activités de Twitter, ont déclaré les analystes de Bernstein.

Snap et Meta sont devenus plus connus pour les publicités dites de performance, qui sont utilisées pour stimuler les ventes ou les visites de sites Web.