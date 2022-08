Le militant emprisonné Alaa Abd el-Fattah intensifie sa grève de la faim en Egypte, sa famille demande de l'aide.

Une des principales voix du soulèvement de 2011 qui a mis fin au règne de 30 ans du président Hosni Moubarak, certains groupes de défense des droits affirment que son cas montre que les pays occidentaux, y compris la Grande-Bretagne et les États-Unis, font passer les intérêts nationaux avant la promotion de la liberté.

Le dissident le plus en vue d'Égypte consommait auparavant un morceau de fibre par semaine, une pomme ou un concombre, ainsi que seulement 100 calories de liquide par jour, pour rester en vie, a déclaré sa sœur Sanaa Seif à Reuters après lui avoir rendu visite mardi.

"Pendant la visite, il s'appuyait sur la cloison en verre, il se débattait mais il essaie de tenir le coup", a-t-elle dit.

En juin, sa mère Laila Soueif a exprimé ses inquiétudes quant à une détérioration rapide de la santé de son fils.

Abd el-Fattah a entamé sa grève de la faim le 2 avril pour protester contre sa détention et ses conditions de détention. Il a été emprisonné en décembre pour cinq ans sur l'accusation de diffusion de fausses nouvelles, pour avoir partagé un post sur les médias sociaux concernant la mort d'un prisonnier. Il reconnaît avoir retweeté le post mais maintient que sa peine est injuste.

Les autorités égyptiennes n'ont pas répondu aux appels téléphoniques de Reuters pour commenter le cas d'Abd el-Fattah, mais ont déclaré qu'il recevait des repas et avait été transféré dans une prison offrant de meilleures conditions au début de l'année.

Le gouvernement égyptien a défendu les décisions judiciaires contre les critiques étrangères, notamment sur la condamnation d'Abd el-Fattah.

Ni Abd el-Fattah ni sa famille ne s'attendent à ce que l'Égypte, proche alliée des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d'autres États occidentaux, le libère de sitôt, a déclaré sa sœur.

"Nous savons pertinemment qu'Alaa est devenu un cas bien connu des autres gouvernements. Il est donc extrêmement frustrant que nous ayons fait notre part mais que nous n'obtenions pas de résultats, ce qui signifie que ces gouvernements ne font pas la leur", a déclaré Seif.

ACCÈS BRITANNIQUE

Elle a déclaré avoir insisté sur la situation critique d'Abd el-Fattah auprès de nombreuses personnes, y compris des membres du Parlement britannique et du ministère britannique des Affaires étrangères, pour s'entendre dire que la Grande-Bretagne faisait "pression au plus haut niveau pour obtenir un accès consulaire", a-t-elle déclaré.

Un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office a déclaré : "Nous travaillons dur pour obtenir la libération de M. Abdel Fattah et nous exhortons les autorités égyptiennes à veiller à ce que ses besoins en matière de bien-être soient satisfaits."

Un responsable du gouvernement britannique a déclaré que le Premier ministre Boris Johnson avait évoqué le cas directement avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi lors d'un récent appel.

Certains critiques affirment également que les États-Unis, une source majeure d'armes et d'aide militaire, devraient suspendre cette aide en raison du bilan de l'Égypte en matière de droits. Le département d'État américain s'est refusé à tout commentaire.

La tante d'Abd el-Fattah, Ahdaf Soueif, une romancière qui a été présélectionnée pour le prestigieux Booker Prize, tweete régulièrement à son sujet. En juin, elle a tweeté : "Nous commençons à penser que l'intention du gouvernement égyptien est de laisser Alaa mourir en prison".

Le bureau de presse de l'État égyptien a déclaré que les questions sur le cas d'Abd el-Fattah et les allégations de violations des droits de l'homme dépassaient son champ d'action et les appels au ministère de l'Intérieur sont restés sans réponse.

DOSSIER DES DROITS DE L'HOMME

Plusieurs groupes de défense des droits de l'homme, dont Amnesty International et Human Rights Watch, ont accusé le gouvernement de Sisi d'abus généralisés, de la torture aux disparitions forcées en passant par la détention de dizaines de milliers de prisonniers politiques.

Sisi nie qu'il y ait des prisonniers politiques en Égypte. Il affirme que la stabilité et la sécurité sont primordiales et que les autorités promeuvent les droits en essayant de répondre aux besoins fondamentaux tels que les emplois et les logements.

Selon certains analystes, les puissances occidentales hésitent à prendre des mesures sérieuses contre un allié stratégique qui a servi de médiateur dans des problèmes de longue date tels que le conflit israélo-arabe et qui contrôle le canal de Suez, l'une des voies de navigation les plus précieuses au monde.

"Je dirais que la difficulté réside dans les gouvernements occidentaux, (les) États-Unis et les autres, dans leur réticence à changer de politique pour mieux promouvoir la démocratie et les droits de l'homme", a déclaré Seth Binder du Project on Middle East Democracy, un groupe de défense basé aux États-Unis. "Et des gens comme Alaa en sont les victimes".

Abd el-Fattah a été derrière les barreaux pendant la majeure partie de la décennie qui a suivi la révolte de 2011 qui a renversé Moubarak et qui a initialement donné de l'espoir à une génération de militants en Égypte et au-delà.

Mais alors que sa protestation entre dans une nouvelle phase, plus périlleuse, Seif a déclaré que son frère passait de l'obtention de sa propre libération à un appel symbolique pour la libération de milliers d'autres prisonniers.

"J'ai perdu tout espoir dans ma propre survie. Ils (le gouvernement égyptien) s'entêtent et se servent de moi comme d'un exemple", a-t-elle cité Abd el-Fattah lui ayant dit lors de sa visite.