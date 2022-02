Le pari de Spotify sur les podcasts attire les utilisateurs et stimule la publicité.

Le nombre total d'utilisateurs actifs mensuels a augmenté de 18 % pour atteindre le chiffre record de 406 millions.

La société prévoit toutefois un nombre d'abonnés payants de 183 millions pour le trimestre en cours, ce qui est inférieur aux prévisions de 184 millions. Le chiffre d'affaires devrait être conforme aux estimations, à savoir 2,60 milliards d'euros.

Le service de streaming musical par abonnement a investi plus d'un milliard de dollars dans le secteur des podcasts, avec en tête des émissions exclusives comme The Joe Rogan Experience.

Mais l'attrait de la star des podcasts a également suscité des condamnations après que son émission a diffusé des points de vue controversés sur le COVID-19, suscitant les protestations des artistes Neil Young et Joni Mitchell.

Rogan, un commentateur populaire sur Internet, s'est depuis excusé et Spotify a déclaré qu'il commencerait à ajouter des avis sur le contenu aux épisodes discutant du COVID.

Spotify a déclaré que la part des podcasts dans le nombre total d'heures de consommation sur sa plateforme a atteint un niveau record et qu'elle a étendu ses abonnements payants aux podcasts à 33 marchés supplémentaires et a activé les podcasts pour les utilisateurs en Russie, en Egypte et en Arabie Saoudite.

Le nombre d'abonnés Premium, qui représente la majeure partie des revenus de la société, a atteint 180 millions, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 179,9 millions.

Le chiffre d'affaires trimestriel est passé à 2,69 milliards d'euros (3,04 milliards de dollars) pour le trimestre, contre 2,17 milliards un an plus tôt, et au-dessus des 2,65 milliards d'euros attendus par les analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Les revenus provenant des utilisateurs qui entendent des publicités ont augmenté de 40% pour atteindre 394 millions d'euros, soit 15% du revenu total.

"Les investisseurs ont largement ignoré l'activité publicitaire de Spotify au cours de ses premières années en tant que société publique, la croissance des abonnés dominant le récit", a déclaré Richard Greenfield, analyste de LightShed Partners, dans une obligation.

"En passant d'une plateforme musicale à une plateforme audio (podcasting, audio en direct, livres audio), Spotify a débloqué le potentiel d'une activité publicitaire robuste qui est maintenant trop importante pour que les investisseurs l'ignorent."

Spotify s'est aventuré dans les podcasts en 2018 avec une série d'acquisitions pour concurrencer Apple Inc. Depuis lors, il a lancé une plateforme d'abonnement payant pour les podcasteurs aux États-Unis, l'a ouverte à la publicité et est devenu le plus grand podcasteur détrônant Apple.

Contrairement au secteur de la musique, qui est largement banalisé et à faible marge puisqu'il reverse une partie des revenus aux détenteurs de droits, les podcasts attirent les auditeurs pendant des heures, créant ainsi un précieux inventaire publicitaire qui a renforcé l'optimisme de la Bourse quant à son avenir à long terme.

(1 $ = 0,8843 euros)