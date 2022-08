Le règlement de 30 millions de dollars d'Apple concernant le contrôle des sacs des employés est approuvé par le tribunal.

Le juge de district américain William Alsup à San Francisco a approuvé samedi le règlement dans le recours collectif de 2013. La Cour suprême de Californie a utilisé l'affaire en 2020 pour statuer que la loi de l'État exige que les employés soient payés lorsqu'ils passent par des contrôles de sécurité obligatoires.

Walmart Inc. et Amazon.com Inc. font également partie des grands employeurs américains confrontés à des poursuites similaires. L'année dernière, Amazon et une agence de recrutement ont accepté de verser 8,7 millions de dollars à 42 000 travailleurs d'entrepôt pour régler l'un de ces cas.

Les plaignants dans le cas d'Apple affirmaient que les travailleurs du secteur de la vente au détail attendaient souvent plusieurs minutes après avoir pointé, et parfois plus longtemps, pour faire contrôler leurs sacs avant de pouvoir quitter les magasins où ils travaillaient.

Apple et les avocats des plaignants n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Alsup avait rejeté l'affaire en 2015, affirmant que les travailleurs n'étaient pas sous le contrôle de l'entreprise pendant les contrôles de sécurité parce qu'ils n'étaient pas tenus d'apporter des objets personnels au travail qui devraient être contrôlés.

Une cour d'appel fédérale a demandé à la Cour suprême de Californie de décider si le temps passé aux contrôles après le travail devait être rémunéré en vertu de la loi de l'État.

En 2020, la cour d'État a statué contre Apple, affirmant qu'il n'était pas pratique d'attendre des employés qu'ils n'apportent pas d'objets personnels au travail. Le tribunal fédéral a ensuite relancé l'affaire et Alsup a déclaré l'année dernière qu'il prévoyait d'accorder un jugement sommaire aux plaignants et d'ordonner un procès sur les dommages.

L'affaire est Frlekin et al v. Apple Inc, U.S. District Court for the Northern District of California, No. 3:13-cv-03451.