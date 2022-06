Les actions asiatiques suivent les actions mondiales à la baisse, l'IPC américain en ligne de mire

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a reculé de 1,2% dans les premiers échanges asiatiques, plombé par des baisses de 1,5% à Hong Kong, de 0,8% en Australie, pays riche en ressources, et de 1,6% en Corée du Sud.

Le Nikkei japonais a baissé de 1,2%.

Les géants de la technologie cotés à Hong Kong ont été durement touchés, leur sous-indice ayant ouvert en baisse de 2,9 %. Les actions d'Alibaba à Hong Kong ont chuté de 3,3 % après que sa filiale Ant Group ait déclaré qu'elle n'avait pas l'intention de lancer une offre publique initiale. Il s'agissait d'une réponse aux rapports des médias selon lesquels Pékin avait approuvé la relance de l'introduction en bourse.

Les actions d'Alibaba aux États-Unis ont glissé de 8,1 % pendant la nuit.

Le sentiment du marché en Chine a été assombri par de nouvelles restrictions à Pékin et à Shanghai alors que de nouveaux cas de COVID-19 sont apparus. De multiples districts de Pékin ont fermé des lieux de divertissement, tandis que la plupart des citoyens de Shanghai sont confrontés à de nouvelles séries de tests de masse pour prévenir une nouvelle épidémie.

Jeudi, la Banque centrale européenne a mis fin à un programme de relance de longue date et a déclaré qu'elle procéderait le mois prochain à sa première hausse des taux d'intérêt depuis 2011, suivie d'un mouvement potentiellement plus important en septembre.

Alors que la décision de la BCE était largement attendue, la possibilité d'une hausse plus importante en septembre a pesé sur le sentiment. L'économie de la zone euro est aux prises avec un ralentissement de la croissance et une inflation galopante exacerbés par une guerre en Ukraine qui dure depuis des mois.

"Les actions mondiales ont subi une pression après que la BCE a donné ses orientations, et (la présidente de la BCE, Christine) Lagarde a noté des risques d'inflation à la hausse", ont déclaré les analystes d'ANZ dans une note vendredi.

"Et avec des prix de l'énergie toujours en hausse, il n'est pas encore clair que l'inflation a atteint un pic. Les orientations et les actions politiques de la Fed pourraient devoir devenir plus hawkish pendant plus longtemps. Les marchés financiers sont nerveux."

Pendant des mois, les marchés se sont concentrés sur la rapidité des mesures prises par les banques centrales pour juguler l'inflation. Les investisseurs s'attendent maintenant à ce que la Réserve fédérale augmente les taux d'intérêt de 50 points de base la semaine prochaine, surtout si les données sur les prix à la consommation américains de vendredi confirment une inflation élevée.

Le consensus prévoit un taux d'inflation d'une année sur l'autre de 8,3 % pour mai, inchangé par rapport à avril.

Les actions à Wall Bourse ont chuté alors que le marché attendait les données sur les prix. Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté de plus de 2 %, soit leurs plus fortes baisses quotidiennes en pourcentage depuis la mi-mai, les méga-capitalisations de croissance menant la danse.

Apple Inc et Amazon.com Inc ont chuté de 3,6 % et 4,2 %, respectivement.

Alors que certains investisseurs espéraient que l'inflation avait peut-être atteint un pic, la récente hausse des prix du pétrole, qui ont atteint un sommet de 13 semaines, a entamé cet optimisme, renforçant l'attrait du dollar, valeur refuge.

Sur les marchés des devises, le dollar américain a conservé sa force générale par rapport à un panier de devises majeures, oscillant autour de son plus haut niveau en trois semaines. L'euro est resté à son plus bas niveau depuis 2 semaines et demie, tandis que le yen a gagné 0,16 % par rapport au billet vert, s'éloignant ainsi de son plus bas niveau depuis 20 ans.

Vendredi, les mouvements dans les bons du Trésor américain ont été très discrets. Le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans a légèrement augmenté à 3,0566 %, par rapport à sa clôture américaine de 3,042 % jeudi.

Le rendement à deux ans, qui augmente en fonction des attentes des traders quant à une hausse des taux des fonds fédéraux, a atteint 2,8319 %, contre une clôture américaine de 2,817 %.

Les prix du pétrole ont chuté après que certaines parties de Shanghai aient imposé de nouvelles mesures de confinement. Néanmoins, de forts gains dans les produits raffinés ont soutenu les prix du brut près des sommets de trois mois.

Les contrats à terme sur le brut américain ont baissé de 0,16 % à 121,33 $ le baril et le Brent a baissé de 0,2 % à 122,81 $.

L'or a légèrement baissé vendredi et se dirige vers une baisse hebdomadaire, alors que les rendements du Trésor ont augmenté. L'or au comptant s'est négocié à 1 846,4949 $ l'once. [GOL/]