Les actions baissent alors que les risques de croissance sapent la confiance ; les obligations et le dollar sont en demande

Les rendements obligataires se sont détendus en raison des paris selon lesquels une récession américaine ralentirait la campagne agressive de resserrement de la Réserve fédérale, les marchés attendant des indices de politique de la réunion de deux jours du Comité fédéral de l'open market qui commence mardi.

Dans le même temps, le dollar a poursuivi son redressement après avoir atteint son plus bas niveau depuis deux semaines et demie par rapport à ses principaux homologues, soutenu par la demande de la devise américaine en tant que valeur refuge.

"Les marchés du risque sont évidemment préparés à un certain type de ralentissement, mais sont-ils préparés à une récession pure et simple ? Je dirais que non", a déclaré Ray Attrill, responsable de la stratégie des devises à la National Australia Bank.

"En ce sens, il est difficile de dire que nous avons atteint un fond en ce qui concerne le sentiment de risque."

Le Nikkei japonais a reculé de 0,75 %, tandis que les blue chips chinoises ont reculé de 0,13 %.

Le Hang Seng de Hong Kong a glissé de 0,45 %, son indice technologique ayant chuté de 1,51 %.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique a perdu 0,62% à 158,68, après avoir atteint vendredi son plus haut niveau depuis le 29 juin à 160,03.

Les contrats à terme emini du S&P 500 américain ont glissé de 0,09%, laissant présager une extension de la chute de 0,93% de l'indice de référence vendredi, lorsqu'une enquête a montré que l'activité commerciale s'est contractée pour la première fois en près de deux ans, dans un contexte d'inflation persistante et de hausse rapide des taux d'intérêt.

Plus tôt dans la journée, les données ont également montré que l'activité commerciale de la zone euro s'est contractée de manière inattendue.

Les contrats à terme sur le Nasdaq ont reculé de 0,04 %, après une chute de 1,77 % pour l'indice boursier à forte composante technologique, alors que le fond s'est effondré sous Snap Inc. après que le propriétaire de Snapchat a affiché la plus faible croissance de ses ventes. [.N]

Les investisseurs sont sur leurs gardes cette semaine pour savoir dans quelle mesure un dollar fort nuira aux résultats financiers des poids lourds que sont Apple et Microsoft, entre autres.

L'indice du dollar - qui mesure la monnaie refuge par rapport à six grandes devises - a légèrement progressé de 0,1 % pour atteindre 106,81, après avoir atteint vendredi son plus bas niveau en deux semaines et demie, à 106,10.

Le billet vert a ajouté 0,29 % à 136,485 yens, tandis que l'euro a glissé de 0,24 % à 1,01875 $.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans a peu changé à 2,79% après avoir glissé d'un maximum de 3,083% au cours des deux dernières sessions.

Les rendements équivalents des obligations d'État japonaises ont chuté à leur plus bas niveau depuis le 14 mars à 0,19 %, et les rendements australiens ont atteint leur plus bas niveau depuis le 31 mai à 3,285 %.

La Fed conclut une réunion de deux jours mercredi et les marchés s'attendent à une hausse des taux de 75 points de base, avec une probabilité d'environ 9 % d'une hausse complète d'un point de pourcentage.

Dans les produits de base, le pétrole brut Brent a augmenté de 0,15 %, soit 15 cents américains, pour atteindre 103,35 $ le baril. Le brut léger Nymex était légèrement plus élevé à 94,75 $.

L'or a glissé de 0,14 % à 1 724,05 $ l'once.