Les actions chutent alors que l'inflation américaine tenace alimente les inquiétudes sur les taux et l'économie.

Les marchés américains ont été secoués après la nouvelle, puis ont clôturé en forte baisse. Les contrats à terme du S&P 500 ont augmenté de 0,5 % au cours d'une session asiatique agitée. Les opérations de change ont également été volatiles, mais ont laissé le Dollar Index à un cheveu de son plus haut niveau depuis deux décennies.

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique, hors Japon, a baissé de 1%. Le Nikkei japonais a baissé de 1%.

Le bitcoin a été cloué sous les 30 000 $ jeudi, soignant les pertes d'un effacement de près de 27 % qui a fait perdre 11 000 $ à son prix en une semaine environ.

Les prix à la consommation américains ont augmenté de 8,3 % au cours des 12 mois précédant avril. Cette hausse a été plus lente que celle de 8,5 % enregistrée un mois plus tôt et a fait naître l'espoir que le rythme de la hausse des prix a atteint un sommet. Cependant, il était également plus élevé que les prévisions du marché, qui tablaient sur 8,1 %, et a réaffirmé les craintes que les taux devront augmenter rapidement pour l'endiguer.

"Nous sommes maintenant très bien intégrés avec au moins deux hausses supplémentaires de 50 points de base à l'ordre du jour. Pour les marchés d'actions, c'est vraiment la fin de l'argent gratuit", a déclaré Damian Rooney, directeur des ventes institutionnelles chez le courtier Argonaut à Perth.

"Je pense que nous étions probablement dans l'illusion il y a six mois avec la hausse des actions américaines sur des espoirs et des prières et la folie des actions mèmes, et soudain nous revenons un peu à ce qui est la réalité", a-t-il dit.

Les actions Apple ont chuté de 5 % au cours de la nuit, entraînant le S&P 500 dans une baisse de 1,65 % et le Nasdaq dans une baisse de 3,2 %.

Les obligations du Trésor à court terme ont été abandonnées dans le sillage des données, mais les obligations à plus long terme se sont redressées, les investisseurs craignant que des hausses de taux brutales ne freinent la croissance.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a baissé de six points de base (pb) pendant la nuit et a encore baissé de quatre pb dans le commerce de Tokyo pour atteindre 2,8877 %. L'écart entre les rendements à deux ans et à 10 ans s'est réduit, aplatissant la courbe des rendements.

"Il devrait y avoir un point de basculement dans la mesure où la Fed peut être pressée avant que les chances ne pointent clairement vers un atterrissage brutal", a déclaré Jan Nevruzi, stratège des taux américains chez NatWest Markets.

VENDRE EN MAI

Le Nasdaq est en baisse de près de 8 % en mai jusqu'à présent et de plus de 25 % cette année, supportant le poids des ventes alors que les rendements américains plus élevés attirent l'argent hors des valeurs technologiques aux prix élevés.

Les marchés des cryptomonnaies sont également en train de fondre, l'effondrement du soi-disant stablecoin TerraUSD mettant en évidence la tourmente.

L'affaiblissement de la croissance en dehors des États-Unis pèse également sur la confiance des investisseurs, alors que la guerre en Ukraine menace de provoquer une crise énergétique en Europe et que l'allongement des fermetures en Chine jette une nouvelle pierre au chaos de la chaîne d'approvisionnement.

Le promoteur immobilier Sunac China a déclaré qu'il a manqué un paiement d'intérêts sur ses obligations et qu'il en manquera d'autres, car le secteur immobilier chinois reste en proie à un resserrement du crédit.

L'incertitude concernant presque tout, sauf la hausse des taux américains, a profité au dollar. Il a maintenu l'euro près de ses récents plus bas à 1,0524 $ jeudi et a oscillé autour de 129,78 yens, tandis que les devises sensibles au commerce étaient comprimées.

Le dollar australien a été volatil dans le sillage des données sur l'inflation américaine, mais n'a pas pu se maintenir au-dessus de 0,70 $ et a acheté pour la dernière fois 0,6943 $.

La livre sterling était à son plus bas niveau depuis deux ans, à 1,2230 $, alors que s'aggrave l'impasse sur les règles commerciales post-Brexit pour l'Irlande du Nord.

L'autorité monétaire de Hong Kong a dépensé 202 millions de dollars jeudi pour soutenir le dollar de Hong Kong, qui a atteint la limite inférieure de son ancrage au billet vert.

Dans le commerce des matières premières, le pétrole s'est stabilisé après une flambée mercredi en raison des inquiétudes concernant les flux de gaz de la Russie vers l'Europe.

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont légèrement baissé de 0,7 % à 106,78 $ le baril et le pétrole brut américain a baissé de 0,6 % à 105,07 $ le baril.

Les données sur l'activité et la croissance britanniques sont attendues plus tard dans la journée.