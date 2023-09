Les actions de plusieurs grands fournisseurs d'Apple ont chuté vendredi, à la suite d'informations selon lesquelles la Chine avait renforcé les restrictions sur l'utilisation des iPhones par les employés de l'État, alimentant les craintes sur les perspectives de vente dans l'un des plus grands marchés de l'entreprise américaine.

Le personnel d'au moins trois ministères et organismes gouvernementaux chinois a reçu l'ordre de ne pas utiliser d'iPhones au travail, ont déclaré à Reuters des sources au fait de la question.

L'entreprise taïwanaise TSMC, le plus grand fabricant de puces électroniques au monde et l'un des principaux fournisseurs d'Apple, a perdu environ 0,7 %, dépassant la baisse d'environ 0,3 % de l'indice de référence.

Les actions d'ASE Technology Holding Co Ltd, l'une des plus grandes entreprises de test et d'emballage de semi-conducteurs au monde, ont chuté de plus de 2 %, tandis que le fabricant d'objectifs d'appareils photo Largan Precision Co Ltd a chuté de plus de 3 %.

Selon Allen Huang, directeur exécutif de Mega International Investment Services Corp à Taipei, la Chine pourrait bien étendre ses restrictions à l'utilisation des iPhones par les fonctionnaires.

"Ces dernières années, le nationalisme chinois a causé des problèmes, influençant les orientations politiques", a-t-il déclaré.

Les nouveaux smartphones du fabricant chinois de téléphones mobiles Huawei Technologies devraient également connaître un grand succès, ce qui pèsera sur les ventes du nouvel iPhone 15, a ajouté M. Huang.

En Chine, Luxshare Precision Industry, fabricant de câbles de connexion pour l'iPhone et le MacBook ainsi que d'AirPods, qui possède également des usines capables de fabriquer des iPhones, a chuté de 1,5 %. Ses actions ont également été touchées la semaine dernière par le lancement de Huawei.

Le fabricant japonais d'équipements pour puces Tokyo Electron a chuté de 4 % vendredi.

Près d'un cinquième du chiffre d'affaires d'Apple est réalisé en Chine, où des milliers de travailleurs sont employés par l'entreprise et ses fournisseurs. Lors d'une visite à Pékin en mars, le directeur général Tim Cook a souligné les liens de longue date entre Apple et le pays.