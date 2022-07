Les actions des médias sociaux s'effondrent alors que Twitter et Snap annoncent des dépenses publicitaires catastrophiques.

Pinterest Inc a plongé de 7,5%, Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, a chuté de 4,6%, Alphabet Inc, propriétaire de Google, qui vend également des publicités en ligne, a chuté de 2,1%.

Aux prix actuels, Pinterest, Meta, Alphabet et Snap devaient collectivement perdre environ 36 milliards de dollars en valeur boursière.

Twitter a également imputé la chute surprise de son chiffre d'affaires trimestriel à la bataille qu'il mène actuellement pour conclure son acquisition par Elon Musk, pour un montant de 44 milliards de dollars. Les actions du site de micro-blogging étaient en légère hausse.

Les annonceurs ont réduit leurs dépenses dans un contexte de hausse des taux d'intérêt et d'inflation galopante, alors que certains d'entre eux sont confrontés à des pénuries de main-d'œuvre et à des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, a déclaré Snap Inc. jeudi.

"Si vous voulez la preuve que les entreprises sont nerveuses quant aux perspectives économiques, il suffit de voir comment les plateformes médiatiques et les agences de marketing déplorent un marché publicitaire plus difficile", a déclaré Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell.

Les investisseurs se préparent à la plus faible croissance du chiffre d'affaires mondial de l'histoire du secteur des médias sociaux, alors que les modifications apportées par Apple Inc. à la protection de la vie privée assombrissent davantage les perspectives.

Les actions de Snap Inc ont chuté de 34,6 % et ont été les plus échangées sur les bourses américaines, alors que la société a déclaré qu'elle cherchait de nouvelles sources de revenus pour se développer.

Les faibles perspectives trimestrielles du propriétaire de Snapchat confirment les craintes d'une dégradation des dépenses publicitaires, a déclaré RBC Capital Markets dans une obligation.

"Malheureusement pour Snap et le secteur de la publicité numérique, nous pensons qu'il y a des signes de nouvelles réductions des dépenses publicitaires."

Meta et Alphabet doivent publier leurs résultats trimestriels la semaine prochaine, tandis que Pinterest doit présenter ses résultats du deuxième trimestre le 1er août.