Les actions mondiales se sont stabilisées vendredi, tandis que le dollar se dirigeait vers sa plus longue série de gains depuis 2014 grâce à une économie américaine dynamique, les investisseurs s'attendant à ce que les banques centrales ne modifient pas leurs taux d'intérêt au cours des deux prochaines semaines.

Le secteur technologique était au centre de l'attention après qu'environ 200 milliards de dollars ont été effacés de la capitalisation boursière d'Apple en deux jours à la suite d'informations selon lesquelles la Chine limiterait l'utilisation de l'iPhone par les employés de l'État et, vendredi, les craintes de protectionnisme pesaient sur les actions des fournisseurs.

La vigueur du dollar a pesé sur les prix du cuivre et du pétrole brut. Le ralentissement de l'économie chinoise et ses répercussions sur la demande ont également suscité des inquiétudes, le yuan ayant atteint son niveau le plus bas depuis 2007.

"Les gens pensent que l'économie américaine se porte mieux que n'importe quelle autre et que les taux d'intérêt ne vont pas remonter", a déclaré Mike Hewson, stratégiste en chef chez CMC Markets.

"Tout est axé sur les deux prochaines semaines, avec la réunion de la Banque centrale européenne, de la Réserve fédérale et de la Banque d'Angleterre. Je pense qu'ils vont tous rester les bras croisés", a déclaré M. Hewson.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro, cependant, étaient en voie de terminer la semaine à la hausse après que les remarques optimistes des décideurs de la BCE aient conduit les marchés monétaires à augmenter leurs paris sur une nouvelle hausse des taux la semaine prochaine.

Les actions se sont stabilisées après une semaine de détente, l'indice MSCI All Country étant stable à 677,56 points, en baisse de 1,5 % depuis le début de la semaine, mais toujours en hausse de près de 12 % sur l'année.

En Europe, l'indice STOXX des 600 sociétés était en hausse de 0,2 %, bien que se dirigeant vers une perte de 0,7 % pour la semaine.

Les contrats à terme du S&P 500 ont peu changé.

Patrick Spencer, vice-président des actions chez Baird, a déclaré que les investisseurs essayaient de deviner à quel rythme la Fed pourrait commencer à réduire les taux d'intérêt l'année prochaine.

"Il est possible que les taux soient légèrement plus élevés pendant plus longtemps et qu'ils ne baissent pas aussi rapidement l'année prochaine, ce qui en soi ralentira la consommation et la confiance des consommateurs", a déclaré M. Spencer.

LE YUAN AU PLUS BAS DEPUIS 16 ANS

Les gains du dollar ont poussé le yuan chinois à son plus bas niveau depuis 16 ans et ont également incité les responsables politiques japonais à intensifier leur discours, de plus en plus mal à l'aise face à la chute du yen.

"Compte tenu des défis auxquels la Chine est confrontée et des signes de resserrement du marché de l'emploi américain, il n'est pas surprenant que le dollar trouve un soutien, ce qui permet au 'dollar juggernaut' de poursuivre sa course effrénée", ont déclaré les analystes de la banque ANZ dans une note.

L'indice MSCI le plus large des actions de l'Asie-Pacifique en dehors du Japon est resté stable, mais a baissé de plus de 1 % sur la semaine. Les marchés de Hong Kong étaient fermés dans la matinée en raison des tempêtes qui frappent la ville. Le Nikkei japonais a chuté de 1,1 %.

Les actions de la société taïwanaise TSMC, l'un des principaux fournisseurs d'Apple, ont reculé de 0,5 %. Les actions de la société sud-coréenne SK Hynix, dont certains utilisateurs ont trouvé des puces dans le nouveau téléphone de la société chinoise Huawei Technologies, ont chuté de 4 %. Les actions de Tokyo Electron ont chuté d'environ 4 %.

"L'interdiction partielle des produits Apple par la Chine a remis à l'ordre du jour les guerres commerciales et le découplage entre les États-Unis et la Chine", a déclaré Kyle Rodda, analyste chez Capital.com. "L'interdiction a une portée limitée ... mais elle illustre les coûts et les risques du découplage dans les deux sens.

Les valeurs technologiques étaient déjà sous la pression des rendements américains qui ont augmenté en raison des paris selon lesquels les taux d'intérêt américains sont susceptibles de rester à leur plus haut niveau depuis 20 ans, ce qui a contribué à faire monter le dollar.

En ce qui concerne les devises, l'euro est en baisse de 0,5 % cette semaine et s'est maintenu à 1,07110 $.

Le yen a atteint son plus bas niveau depuis 10 mois et, à 147,45 pour un dollar, il se dirige vers les environs de 150, où les traders estiment qu'il y a un risque élevé que les autorités interviennent pour le soutenir.

Masato Kanda, le principal diplomate japonais en charge des devises, a déclaré mercredi que les autorités n'excluraient aucune option pour lutter contre les mouvements "spéculatifs", tandis que le secrétaire général du cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré que le gouvernement surveillait la situation de manière "urgente".

Les taux de référence du Trésor américain à 10 ans s'échangeaient à 4,2383%, tandis que les taux à deux ans s'échangeaient à 4,9443%.

Les prix du brut Brent sont en hausse cette semaine, mais les gains obtenus grâce à des données américaines récemment solides ont été tempérés par des indicateurs de demande plus faibles en Europe et en Chine.

Les contrats à terme sur le Brent se sont négociés en baisse de 0,16% à 89,79 dollars le baril.