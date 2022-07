Les actions se redressent alors que les marchés parient sur des hausses de taux plus graduelles

L'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a augmenté de 0,41%. La moyenne des actions Nikkei du Japon a ouvert en hausse de 0,36%, tandis que l'indice de Séoul et celui de l'Australie ont ouvert en hausse de 0,75% et 0,76% respectivement.

Les économistes débattent de la question de savoir si la plus grande économie du monde est déjà en récession ou sur le point de l'être, alors qu'elle combat son inflation la plus élevée depuis quatre décennies et que son produit intérieur brut se contracte - à un taux annualisé de 0,9 % au dernier trimestre, après une contraction de 1,6 % au trimestre précédent.

La Réserve fédérale a procédé à une nouvelle hausse agressive des taux d'intérêt de 75 points de base cette semaine, sa troisième cette année.

Pendant ce temps, la Chine, toujours en proie aux épidémies et aux lockdowns du COVID-19, n'a pas mentionné son objectif de croissance du PIB pour l'année entière après une réunion de haut niveau du Parti communiste et a déclaré à la place qu'elle s'efforcerait d'obtenir les meilleurs résultats possibles pour l'économie cette année.

Les actions américaines se sont toutefois redressées cette semaine, les commentaires du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, ayant donné lieu à des spéculations selon lesquelles les hausses de taux commenceraient à ralentir et se transformeraient finalement en baisses de taux en 2023. Les actions d'Amazon et d'Apple ont grimpé de 12 % et de 3 % respectivement après que les géants de la technologie ont annoncé des bénéfices supérieurs aux attentes.

Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 332,04 points, soit 1,03 %, pour atteindre 32 529,63, le S&P 500 a gagné 48,82 points, soit 1,21 %, pour atteindre 4 072,43 et le Nasdaq Composite a ajouté 130,17 points, soit 1,08 %, pour atteindre 12 162,59.

Mais les analystes ont prévenu que le rallye pourrait être de courte durée.

"Les marchés financiers ont pris la combinaison de l'annonce de la Fed et de l'impression négative du PIB américain comme une confirmation que les décideurs politiques allaient relâcher leur cycle de resserrement monétaire agressif avant longtemps. Notre sentiment, cependant, est que de tels espoirs sont prématurés et que certaines des tendances dominantes de cette année, notamment la hausse du dollar américain, vont se réaffirmer avant trop longtemps", a déclaré Capital Economics dans une obligation.

Le dollar est resté près d'un plus bas de six semaines contre le yen pour des raisons similaires, s'échangeant à 134,39 yens, rebondissant de 0,13 % après un plongeon de 1,74 % dans la nuit, le plus important depuis mars 2020. Il a touché un plus bas de 134,2 jeudi, le plus faible depuis le 17 juin.

Les obligations du Trésor américain ont glissé en raison de la faiblesse des données économiques, le rendement des obligations de référence du Trésor à 10 ans reculant à 2,6759 %. Le rendement de l'obligation à deux ans, qui évolue généralement en fonction des attentes en matière de taux d'intérêt, était à 2,8703 %.

"On assiste actuellement à une oscillation entre les préoccupations liées à l'inflation et à la croissance", a déclaré Tom Nash, gestionnaire de portefeuille de titres à revenu fixe chez UBS Asset Management à Sydney, les chiffres de la croissance américaine, étonnamment faibles, mettant l'accent sur la croissance.

"Lorsqu'il s'agit de préoccupations liées à l'inflation, les rendements augmentent, lorsqu'il s'agit de préoccupations liées à la croissance, les rendements baissent. Ce que nous voyons en ce moment, c'est que le marché met moins l'accent sur l'inflation et plus sur la croissance."

Les contrats à terme sur le pétrole brut Brent ont augmenté de 0,8 % à 108 $ le baril et le pétrole brut américain West Texas Intermediate (WTI) a augmenté de 1,08 % à 97,46 $.

