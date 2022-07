Les actions vacillent en raison de l'avertissement de Walmart et de l'imminence d'une hausse de la Fed.

La jauge la plus large des actions asiatiques hors Japon du MSCI a erré juste au-dessus du plat. Le Nikkei japonais a baissé de 0,2% et les contrats à terme du S&P 500 ont baissé de 0,4%.

Le détaillant américain Walmart Inc a réduit ses prévisions de bénéfices lundi et a déclaré que les clients réduisaient leurs achats discrétionnaires en raison de l'inflation qui pèse sur les budgets des ménages. Les actions ont chuté de 10% après les heures d'ouverture et les rivaux Target et Amazon ont également glissé.

Les investisseurs attendent également une probable augmentation de 75 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale plus tard cette semaine - les marchés évaluant à environ 10 % le risque d'une hausse plus importante - et attendent de voir si les signes d'alerte économique provoquent un changement de rhétorique.

"Nous penchons pour l'opinion selon laquelle 75 points de base est le plus probable mais ne sera pas la fin, à moins qu'ils ne voient une certaine destruction de la demande et une certaine tempérance de l'inflation", a déclaré John Milroy, conseiller en investissement chez Ord Minnett.

"Nous craignons qu'ils doivent encore ralentir matériellement l'économie américaine".

Les grandes entreprises technologiques telles que Apple, Microsoft et Amazon.com doivent publier leurs résultats cette semaine.

"Le marché s'est stabilisé (par rapport aux attentes de hausse des taux)", a déclaré Redmond Wong, stratège du marché de la Grande Chine chez Saxo Markets à Hong Kong. "L'accent est désormais mis sur les bénéfices".

Les actions chinoises ont réalisé de petits gains, avec l'indice Hang Seng de Hong Kong en hausse de 0,4 % et l'indice de référence chinois CSI300 en hausse de 0,3 % dans les premiers échanges.

En ce qui concerne les devises, le dollar s'est légèrement affaibli, mais sans trop s'éloigner de ses récents sommets, car l'incertitude continue de tourbillonner autour des taux et des perspectives économiques.

L'euro a acheté 1,0237 $ et le yen s'est stabilisé à 136,34 par dollar. L'indice du dollar américain, qui a touché un sommet de 20 ans ce mois-ci, était en légère baisse à 106,300.

Les prix du pétrole ont augmenté dans l'espoir que la réduction de l'approvisionnement en gaz naturel de la Russie vers l'Europe pourrait encourager un passage au brut, les contrats à terme sur le Brent ayant augmenté de 1% à 106,17 dollars le baril et le brut américain de 0,7% à 97,37 dollars le baril.

Les rendements des bons du Trésor à 10 ans ont baissé de 3,5 points de base à 3,7850 %, les inquiétudes concernant la croissance soutenant les obligations.

L'or s'est maintenu à 1 725 dollars l'once et le bitcoin a conservé ses pertes de la nuit à 21 100 dollars.