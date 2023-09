La Commission européenne a désigné mercredi 22 services de six grandes entreprises technologiques comme "gardiens" de services en ligne allant de la messagerie au partage de vidéos, dans le cadre de sa dernière mesure de répression à l'encontre des grandes entreprises technologiques.

Ces entreprises sont Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft et ByteDance, propriétaire de TikTok.

En vertu du DMA, entré en vigueur en novembre, les entreprises comptant plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels et une capitalisation boursière de 75 milliards d'euros (82 milliards de dollars) sont considérées comme des "gardiens" fournissant un service de plateforme de base.

Les entreprises désignées comme telles devront faire en sorte que leurs applications de messagerie soient compatibles avec celles de leurs concurrents et laisser les utilisateurs décider des applications à préinstaller sur leurs appareils.

Google, la société d'Alphabet, comptait le plus grand nombre de services, dont le système d'exploitation Android, Maps et Search, qui seraient soumis à des règles plus strictes. Facebook, Instagram, Marketplace et WhatsApp, propriété de Meta, ont également été qualifiés de "gatekeepers".

Les entreprises auront six mois pour démontrer qu'elles respectent leurs obligations et pourront se voir infliger une amende allant jusqu'à 10 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas d'infraction à la réglementation sur la protection des données.

"C'est le jour J pour le #DMA", a déclaré Thierry Breton, chef de l'industrie européenne, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. "Les entreprises en ligne les plus importantes devront désormais respecter les règles de l'UE."

Un porte-parole de Microsoft a déclaré qu'il acceptait sa désignation de "gatekeeper", tandis que les porte-parole de Meta, Google et Amazon ont déclaré qu'ils étaient en train d'examiner les désignations.

Apple et TikTok se sont montrés moins accueillants.

TikTok a déclaré être "fondamentalement en désaccord avec cette décision" et "déçu qu'aucune étude de marché n'ait été menée avant cette décision, et nous évaluons nos prochaines étapes".

Un porte-parole d'Apple a déclaré que l'entreprise restait "très préoccupée par les risques que la DMA fait peser sur la vie privée et la sécurité des données de nos utilisateurs".

Le fabricant de l'iPhone s'était déjà inquiété du fait que la DMA entraînerait une augmentation de l'installation d'applications ne provenant pas de l'App Store d'Apple, ou "side-loading" (chargement latéral).

"La Commission doit trouver un équilibre entre la nécessité de protéger la sécurité et la vie privée des utilisateurs et le risque très réel que les magasins d'applications gardiens utilisent la sécurité et la vie privée comme excuses pour diluer le respect de leurs obligations en matière de DMA ", a déclaré Stavroula Vryna, associée du cabinet d'avocats Clifford Chance.

Gmail d'Alphabet, Outlook de Microsoft et le navigateur de Samsung ont été exemptés après que les entreprises ont fourni des arguments suffisamment justifiés montrant que ces services ne sont pas considérés comme des "gatekeepers", a déclaré la Commission.

La Commission a également ouvert quatre enquêtes de marché afin d'examiner plus avant les arguments de Microsoft et d'Apple selon lesquels certaines de leurs plateformes principales, telles que Bing, Edge et Microsoft Advertising, ainsi que les services iMessage d'Apple, ne peuvent être considérés comme des passerelles.

"iMessage est conçu et commercialisé pour les communications personnelles des consommateurs, et nous sommes impatients d'expliquer à la Commission pourquoi iMessage n'entre pas dans le champ d'application du DMA", a déclaré un porte-parole d'Apple. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm, Foo Yun Chee à Bruxelles et Martin Coulter à Londres ; rédaction de Jason Neely et David Evans)