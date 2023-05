Les autorités antitrust de l'UE veulent en savoir plus sur Apple Pay

L'année dernière, le gendarme européen de la concurrence a accusé Apple de restreindre l'accès de ses concurrents à sa technologie de paiement en ligne, la communication en champ proche (NFC), utilisée pour les portefeuilles mobiles, ce qui rend difficile le développement de services concurrents sur les appareils Apple.

"Nous pouvons confirmer l'envoi de demandes d'informations", a déclaré un porte-parole de la Commission, tout en refusant de fournir des détails.

Apple s'est refusé à tout commentaire.

Apple a déjà souligné le succès de PayPal sur son système d'exploitation mobile iOS en tant qu'option pour les utilisateurs, ainsi que la concurrence du danois MobilePay, du suédois Swish et du belge Payconiq.

L'application norvégienne de paiement mobile et plaignante Vipps a toutefois déclaré que les solutions alternatives à la NFC étaient lourdes et non compétitives.

La demande d'informations de la Commission à ses rivaux et aux détaillants est inhabituelle, car elle intervient trois mois après qu'Apple s'est défendue lors d'une audition le 14 février.

Le régulateur, qui peut infliger à Apple une amende allant jusqu'à 10 % de son chiffre d'affaires mondial s'il est reconnu coupable d'avoir enfreint les règles antitrust, rend généralement ses décisions à l'issue de ces auditions.