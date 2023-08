Apple a annoncé jeudi un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street malgré une baisse des ventes de l'iPhone, les performances de son appareil phare en Chine aidant l'entreprise à surmonter le déclin mondial du marché des smartphones.

Apple a déclaré que les ventes pour le troisième trimestre fiscal terminé le 1er juillet ont diminué de 1,4 % à 81,8 milliards de dollars et que le bénéfice par action a augmenté de 5 % à 1,26 $. Ces chiffres dépassent les attentes des analystes qui tablaient sur 81,69 milliards de dollars et 1,19 dollar par action, selon les données IBES de Refinitiv. Les ventes d'IPhone ont légèrement manqué les estimations des analystes, mais ont été compensées par de fortes ventes dans le segment des services qui comprend l'Apple TV+ et par des ventes en Chine qui ont augmenté de 8 % d'une année sur l'autre.

Les dépenses d'Apple en matière de recherche et de développement ont également atteint 22,61 milliards de dollars pour l'exercice fiscal en cours, soit environ 3,12 milliards de dollars de plus qu'à la même période de l'année précédente.

Tim Cook, directeur général d'Apple, a déclaré à Reuters lors d'une interview que l'augmentation des dépenses en R&D était en partie due au travail sur l'intelligence artificielle générative, le même domaine qui stimule les dépenses dans d'autres grandes entreprises technologiques.

"Nous menons des recherches sur un large éventail de technologies d'intelligence artificielle, y compris l'intelligence artificielle générative, depuis des années. Nous allons continuer à investir, à innover et à faire évoluer nos produits de manière responsable grâce à ces technologies afin d'enrichir la vie des gens", a déclaré M. Cook. "Il est évident que nous investissons beaucoup, et cela se voit dans les dépenses de R&D que vous observez.

Apple se trouve dans une position délicate, avec son iPhone bien implanté qui se bat pour gagner des parts face à ses rivaux Android sur un marché mature, tandis que son prochain produit phare - le casque de réalité mixte Vision Pro annoncé en juin - n'est pas encore entre les mains des consommateurs.

Alors que ses rivaux des Big Tech, dont Microsoft et Google (Alphabet), dépensent des milliards dans des duels de chatbots et d'autres technologies d'intelligence artificielle, M. Cook a déclaré que l'intelligence artificielle apparaîtrait dans les produits Apple sous la forme de nouvelles fonctionnalités. L'une d'entre elles, a-t-il dit, sera la capacité de l'iPhone à transcrire les messages vocaux en temps réel, à partir de cet automne.

Entre-temps, Apple a semblé surpasser ce qui a été le marché des smartphones le plus faible en Chine depuis près de dix ans. Les ventes globales de smartphones ont baissé de 8 % en Chine au cours du deuxième trimestre civil, atteignant leur niveau le plus bas depuis 2014, selon Counterpoint Research. En revanche, Cook a déclaré à Reuters que les ventes d'iPhone d'Apple en Chine ont connu une croissance à "deux chiffres" et que les ventes étaient également élevées dans d'autres segments en Chine.

Cela a permis à Apple de porter ses ventes dans la région de la Chine élargie à 15,76 milliards de dollars, contre 14,60 milliards de dollars au cours du même trimestre de l'année dernière.

"Ce résultat a été obtenu en attirant un nombre record de personnes qui ont adopté l'iPhone au cours du trimestre, ainsi qu'une forte activité de mise à niveau", a déclaré M. Cook. "Nous avons également établi des records trimestriels en Chine pour les produits portables, la maison et les accessoires, ainsi que pour les services.

Apple a déclaré que les ventes d'iPhone s'élevaient à 39,67 milliards de dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 39,91 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. M. Cook a déclaré que la base installée d'iPhones avait atteint un nouveau record, mais n'a pas donné de chiffres.

Le segment des services d'Apple, qui comprend le service Apple TV+ qui a annoncé un accord pour diffuser la Major League Soccer, a réalisé un chiffre d'affaires de 21,21 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 20,76 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

M. Cook a déclaré qu'Apple comptait désormais 1 milliard d'abonnés sur sa plateforme, qui comprend à la fois les services Apple et les applications tierces, contre 975 millions il y a un trimestre.

L'activité "wearables" de la société, qui comprend l'Apple Watch et les AirPods, a réalisé un chiffre d'affaires de 8,28 milliards de dollars, contre 8,39 milliards de dollars estimés par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Les ventes de Mac et d'iPad se sont élevées respectivement à 6,84 milliards de dollars et à 5,79 milliards de dollars, contre des estimations d'analystes de 6,62 milliards de dollars et de 6,41 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. "Près de la moitié des acheteurs de Mac au cours du trimestre étaient des nouveaux venus, et nous continuons à observer une forte activité de mise à niveau vers l'Apple Silicon", a déclaré Cook à Reuters. (Reportage de Stephen Nellis à San Francisco et de Yuvraj Malik à Bengaluru ; rédaction de Peter Henderson et Matthew Lewis)