Les contrats à terme du Nasdaq deviennent positifs après les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage.

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains qui suivent l'indice Nasdaq sont devenus positifs jeudi, après que des données ont montré une augmentation des demandes hebdomadaires de chômage, dans un signe qui pourrait suggérer que la Réserve fédérale pourrait avoir besoin d'assouplir son cycle agressif de resserrement monétaire.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a baissé après le rapport, soutenant les actions de croissance sensibles aux taux, notamment Apple Inc et Amazon.com Inc.

Le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, mais le marché du travail reste tendu même si la demande de main-d'œuvre se refroidit dans un contexte de hausse des taux d'intérêt.

À 8 h 33 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 1 point, soit 0 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 2,75 points, soit 0,07 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 34,5 points, soit 0,3 %. (Reportage de Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Montage d'Arun Koyyur)