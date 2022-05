Les contrats à terme rebondissent après trois jours de baisse à la Bourse.

Apple Inc, Microsoft Corp, Meta Platforms, Amazon.com, le propriétaire de Google-Alphabet Inc et Tesla Inc ont augmenté entre 1,2 % et 2,5 % dans les échanges de pré-marché.

Goldman Sachs Group a ajouté 1,3% pour mener les gains parmi les grandes banques.

Lundi, l'indice de référence S&P 500 a terminé sous les 4000 pour la première fois depuis fin mars 2021 et le Nasdaq a chuté de plus de 4%.

Les deux indices ont chuté d'environ 16 % et 26 %, respectivement, cette année en raison de la guerre en Ukraine, des blocages de COVID-19 de la Chine qui perturbent les chaînes d'approvisionnement mondiales et de la hausse des rendements obligataires, les traders s'adaptant à la hausse des taux d'intérêt américains.

La hausse rapide des rendements, les troubles liés à la guerre sur les marchés pétroliers et d'autres facteurs ont déjà mis à rude épreuve certaines parties du système financier, a indiqué lundi la Réserve fédérale dans une mise à jour semestrielle qui mettait en garde contre un système prêt à subir des perturbations potentiellement "soudaines".

Entre-temps, un rapport sur l'inflation très surveillé, attendu mercredi, devrait montrer que les prix à la consommation ont augmenté à un rythme plus lent en avril.

À 6 h 43 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 281 points, soit 0,87 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 39,75 points, soit 1 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 176,5 points, soit 1,45 %.

Un grand nombre de décideurs de la Fed doivent également s'exprimer plus tard dans la journée, les investisseurs recherchant des indices sur la trajectoire future des taux d'intérêt.

Parmi les autres actions, Novavax Inc a plongé de 22,5 % après que le fabricant de vaccins a révélé une forte baisse du financement de la recherche COVID-19 au premier trimestre et a déclaré avoir livré moins d'un quart des livraisons totales de vaccins prévues pour 2022.

AMC Entertainment a gagné 4,2 % après avoir affiché un revenu trimestriel meilleur que prévu et une perte plus réduite, car la sortie de films à grand succès comme "The Batman" a attiré les foules dans les salles de cinéma de la plus grande chaîne de cinémas du monde.