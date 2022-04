Les contrats à terme sont en baisse en raison de la perspective de nouvelles sanctions contre la Russie.

La Commission européenne va proposer aux pays de l'UE de nouvelles sanctions radicales, dont une interdiction des importations de charbon, de caoutchouc, de produits chimiques et d'autres produits en provenance de Russie pour un montant pouvant atteindre 9 milliards d'euros (9,86 milliards de dollars) par an, a déclaré une source européenne à Reuters.

L'Occident a préparé de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou après que des civils morts ont été retrouvés dans les rues d'une ville ukrainienne reprise aux envahisseurs russes.

Les majors pétrolières Exxon Mobil Corp et Chevron Corp ont augmenté d'environ 0,3 % dans les échanges de prémarchés après que les prix du brut aient prolongé leur rallye sur les craintes d'un resserrement de l'offre mondiale. [O/R]

Les mégacapitalisations technologiques et de croissance ont légèrement baissé après avoir aidé le Nasdaq à bondir de 1,9 % lors de la séance précédente.

Twitter Inc a gagné 1,4 % mardi après une hausse de 27 % lors de la séance précédente, lorsque le PDG de Tesla Inc, Elon Musk, a dévoilé une participation importante dans le site de micro-blogging.

Dans l'ensemble, les actions ont rebondi ces dernières semaines après un début d'année difficile en raison des inquiétudes suscitées par la guerre en cours en Ukraine et le resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine pour lutter contre une inflation élevée depuis des décennies.

L'indice de référence S&P 500 est en baisse de 3,9 % jusqu'à présent en 2022 après avoir chuté jusqu'à 12,5 %.

À 07h00 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 85 points, soit 0,24%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 10 points, soit 0,22%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 32 points, soit 0,21%.

Pendant ce temps, les données de l'Institute for Supply Management à 10h00 ET devraient montrer que l'indice d'activité non-manufacturière a augmenté à 58,4 en mars, après une lecture de 56,5 le mois précédent.

Carnival Corp a augmenté de 3,7 % après que l'opérateur de croisières ait rapporté la semaine de réservation la plus élevée de son histoire, ce qui a stimulé ses pairs Norwegian Cruise Line Holdings Ltd et Royal Caribbean Cruises Ltd de 2,4 % et 2,2 %, respectivement.