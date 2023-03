Les contrats à terme sont modérés après une semaine forte à Wall street

Les trois principaux indices boursiers américains se sont redressés vendredi et ont enregistré des gains hebdomadaires alors que les rendements du Trésor se sont repliés de leurs sommets après que les commentaires des décideurs de la Fed ont calmé les craintes d'une hausse agressive des taux.

Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans a glissé à 3,93 %, son plus bas niveau depuis le 1er mars, tandis que le rendement à deux ans a baissé légèrement à 4,84 % après avoir atteint son plus haut niveau depuis 2007 la semaine dernière. [US/]

M. Powell témoignera devant le Congrès mardi et mercredi et les investisseurs seront à l'affût d'indices sur les perspectives politiques, après que les récentes données économiques solides et les chiffres d'inflation élevés aient alimenté les paris sur de nouvelles hausses des taux d'intérêt cette année.

"Au vu de la dernière série de données, du revirement de l'inflation en baisse et des chiffres de l'emploi du mois dernier, nous ne nous attendons pas à entendre quelque chose de moins que hawkish de la part de M. Powell", a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste principal chez Swissquote Bank.

"Mais il est toujours possible qu'un mot comme 'désinflation' s'échappe de sa bouche, et que nous recevions un coup de pouce sur le risque."

Les traders s'attendent à au moins trois hausses de taux de 25 points de base cette année et voient les taux culminer à 5,44 % d'ici septembre, contre 4,67 % actuellement.

À 5 h 29 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 31 points, soit 0,09 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 1,75 point, soit 0,04 %, tandis que les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 5,25 points, soit 0,04 %.

Les actions d'Apple Inc ont grimpé de 1,0 % dans les échanges de prémarchés après que Goldman Sachs a commencé à couvrir le fabricant de l'iPhone avec la note "acheter".

Les actions cotées aux États-Unis des sociétés chinoises Alibaba et PDD Holdings ont glissé de 0,9 % et 1,3 %, respectivement, alors que la Chine a fixé un objectif modeste de croissance économique pour cette année, autour de 5 %, en deçà des attentes du marché, qui tablait sur une croissance de 5,5 % et plus.