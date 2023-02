Les contrats à terme sur le Nasdaq bondissent de plus de 1% en raison de la hausse de Meta et du soulagement de la Fed.

Meta Platforms Inc, parent de Facebook, a bondi de 18,9 % dans les échanges de prémarchés après que la société ait également annoncé un nouveau rachat d'actions de 40 milliards de dollars et déclaré qu'elle réduirait ses coûts de 5 milliards de dollars en 2023 pour atteindre une fourchette de 89 à 95 milliards de dollars.

Les actions d'autres sociétés en croissance, dont Apple Inc, Alphabet Inc et Amazon.com Inc, ont augmenté de 1,1 % à 4,3 %. Les trois sociétés doivent publier leurs résultats trimestriels après la clôture du marché.

Les principaux indices de Wall street ont été stimulés au cours de la séance précédente par le fait que M. Powell a reconnu que l'inflation commençait à diminuer après que la banque centrale américaine a relevé ses taux de 25 points de base.

Bien qu'une récession américaine soit largement anticipée, les commentaires de Powell ont renforcé les espoirs d'une récession légère.

Après une année 2022 éprouvante, les marchés boursiers américains ont fait un bon début d'année, les mégacapitalisations progressant grâce à l'espoir que la Fed se retire de ses perspectives de politique monétaire belliciste, ce qui pourrait soulager leurs évaluations.

À 5 h 18 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 45 points, soit 0,13 %, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 20,75 points, soit 0,5 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 179 points, soit 1,44 %.

Une baisse de 0,2 % des actions du fabricant de médicaments Merck & Co avant son rapport trimestriel a pesé sur les futures du Dow.