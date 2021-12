Les détaillants américains pourraient payer le prix de la prolongation de la période des retours de vacances

Les politiques de retour plus longues des principaux détaillants américains, lancées pendant la pandémie de cette année pour attirer les consommateurs, pourraient les laisser face à des coûts beaucoup plus élevés si les acheteurs rapportent un montant record de 112 milliards de dollars de cadeaux achetés pendant la saison prolongée des achats de Noël.

Les détaillants ont entamé la saison des fêtes 2021 en faisant face à un embouteillage de la chaîne d'approvisionnement, avec des stocks https://fred.stlouisfed.org/series/RETAILIRSA à des niveaux jamais vus depuis 1992.

Nombre d'entre eux ont lancé des promotions de Noël dès septembre, afin d'étaler l'impact des pénuries d'expédition et de main-d'œuvre sur un plus grand nombre de mois que les jours de pointe traditionnels entre Thanksgiving et Noël.

Les détaillants ont également attiré les acheteurs avec des politiques de retour "étendues". Apple Inc, Saks Fifth Avenue et Nike font partie des chaînes qui autorisent les clients à retourner leurs achats de Noël après 60 ou 90 jours, au lieu des 30 jours habituels.

Mais ce processus de retour prolongé, qui peut inclure des frais d'expédition, des frais de nettoyage et de reconditionnement, peut entraîner des coûts plus élevés pour les détaillants et peser lourdement sur les marges bénéficiaires.

Les problèmes de chaîne d'approvisionnement mondiale ne devant pas s'atténuer avant au moins 2023, le problème des "retours" ne devrait pas disparaître de sitôt.

"Le problème des retours sera probablement l'objet d'une attention particulière au cours des deux prochaines années, car les coûts associés à cette activité auront forcément un impact sur les bénéfices... de manière significative", a déclaré Brian Kilcourse, analyste chez RSR Research, dans un courriel.

Selon B-Stock Solutions, qui gère des sites de liquidation en ligne pour des détaillants tels que Walmart Inc, Costco Wholesale Corp et Best Buy Co Inc, les acheteurs américains devraient retourner un montant record de 112 à 114 milliards de dollars de marchandises dans les semaines à venir, ce qui représente une augmentation de 24 à 27 % par rapport aux retours de 2019 après les fêtes.

Sur ce montant, entre 43 et 45 milliards de dollars de retours sont susceptibles d'être des marchandises achetées en ligne, a déclaré B-Stock.

Selon le groupe commercial National Retail Federation https://nrf.com/media-center/press-releases/428-billion-merchandise-returned-2020, les consommateurs ont retourné environ 10,6 % des marchandises achetées au détail aux États-Unis en 2020. Ce pourcentage aurait augmenté de 13,3 % pendant la saison des fêtes, ce qui aurait coûté 101 milliards de dollars aux détaillants.

Optoro, qui travaille avec les détaillants et les fabricants pour gérer et revendre les marchandises retournées, a déclaré s'attendre à ce que les acheteurs retournent 120 milliards de dollars de marchandises entre Thanksgiving et le 31 janvier.

Bien que les fenêtres de retour plus longues n'augmentent pas directement les dépenses des détaillants, elles ont un impact sur leur capacité à utiliser leur fonds de roulement pour d'autres choses, a déclaré Paula Rosenblum, associée directrice de la société de recherche sur le commerce de détail RSR Research. "C'est une inconnue à payer".

Les détaillants n'ont pas l'habitude de ventiler les taux de retour ou les dépenses connexes, mais des signes émergent que la vague de retours a commencé bien avant Noël cette année, les consommateurs ayant commencé à faire leurs achats plus tôt, ce qui a entraîné des coûts plus élevés en raison de la période de grâce plus longue, selon certains détaillants.

Au cours des six dernières semaines, le détaillant privé de fournitures de bureau Staples a constaté une augmentation de 30 % des abandons et des retours, a déclaré Craig Grayson, vice-président de la gestion générale des marchandises.

Le détaillant de mode en ligne Boohoo, basé au Royaume-Uni, a déclaré que les taux de retour au Royaume-Uni pour son trimestre se terminant le 30 novembre étaient déjà supérieurs de 12,5 points de pourcentage à la même période de l'année dernière et de 7 points de pourcentage aux niveaux pré-pandémiques. Ces taux plus élevés et les coûts logistiques connexes l'ont conduit à réduire ses prévisions de marges annuelles à deux reprises au cours des quatre derniers mois...

VIVRE DANS UN NID DE RATS

Prenons l'exemple d'un pull dont le prix est de 100 dollars. La marge de la plupart des détaillants sur ce pull pourrait être de 33 dollars si un client l'achetait en magasin, mais seulement de 17 dollars s'il était acheté en ligne et expédié au domicile du client depuis un magasin, selon un rapport d'AlixPartners de mai 2020.

Si un client retourne le pull au magasin et qu'il n'est pas revendu, le détaillant perd 25 dollars de marge. Cette perte de marge atteint 31 dollars s'il doit collecter l'achat en ligne et le renvoyer du domicile du client à un centre de distribution, selon le rapport qui a examiné les politiques de retour des détaillants, notamment Walmart, Amazon.com, Macy's, Aldi et Kroger.

Et avec l'augmentation des achats en ligne, les détaillants ont augmenté les commandes pour tenir compte des articles non disponibles parce qu'ils sont en transit ou invendus dans les magasins, a déclaré Rosenblum. Mais le risque que tous ces stocks excédentaires soient également invendus ne fait qu'exacerber le problème.

"Nous vivons dans un nid de rats en ce moment, et il est vraiment difficile de démêler ce qui va se passer", a-t-elle déclaré.

Le PDG d'Apple, Tim Cook, a déclaré à Reuters que l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement serait plus important pendant les fêtes de fin d'année, car les pénuries persistantes de puces logicielles affectent "la plupart de ses produits", ce qui conduit le fabricant de l'iPhone à ne pas répondre à la demande pour plus de 6 milliards de dollars.

Apple a introduit cette année une politique permettant aux clients de retourner un produit dans un délai de 68 jours, au lieu de 30 jours.

De même, Nordstrom Rack (Nordstrom Inc.) a étendu sa politique de retour à 45 jours pour de nombreux produits, Nike à 60 jours et Macy's, Walmart et Saks Fifth Avenue à 90 jours. (Reportages de Siddharth Cavale à Bengaluru et Arriana McLymore à New York ; reportages supplémentaires de Lisa Baertlein à Los Angeles ; corrections de Ben Klayman et Matthew Lewis)