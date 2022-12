Les employés australiens d'Apple font une grève de Noël pour réclamer de meilleurs salaires et conditions de travail.

Les travailleurs représentés par le syndicat australien RAFFWU (Retail and Fast Food Workers Union) avaient annoncé plus tôt ce mois-ci qu'ils quitteraient les points de vente d'Apple dans tout le pays à 15 heures, heure locale (0400 GMT), le 23 décembre, et qu'ils prévoyaient de rester à l'écart pendant toute la durée du réveillon de Noël.

Cette grève intervient après que le géant de la technologie ait été confronté à des perturbations dans son usine phare d'iPhone en Chine en raison d'une rare protestation des travailleurs contre les règles ultra-sévères du COVID dans le pays et la mauvaise gestion de la situation dans l'usine.

Plus tôt en juin, les travailleurs d'Apple dans le Maryland, aux États-Unis, sont devenus les premiers employés de détail du géant de la technologie à se syndiquer dans le pays, les travailleurs continuant à critiquer les conditions de travail de l'entreprise.

Le RAFFWU, qui est à l'avant-garde de la grève, affirme qu'un accord vieux de huit ans prive les travailleurs "de week-ends, de jours de congé consécutifs, de tableaux de service fixes, de jours de travail fixes, de pauses de 12 heures entre les quarts, de taux d'heures supplémentaires", entre autres.

"L'accord de 2014 est l'un de ces accords qui a poussé les travailleurs en dessous du minimum légal", allègue le syndicat, qui exige que le fabricant d'iPhone retourne immédiatement à la table des négociations et négocie un accord équitable.

Apple a décliné une demande de commentaire de Reuters.