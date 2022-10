Les faibles perspectives d'Amazon portent un autre coup aux actions de croissance de type technologique

La nouvelle fait suite à une chute tout aussi importante des actions de META Platform jeudi, après que la société mère de Facebook ait fait état mercredi dernier de paris coûteux sur les métavers et de l'impact de l'inflation galopante sur les dépenses publicitaires, ce qui a effrayé les investisseurs. Mais les résultats d'Apple jeudi ont été un point lumineux, avec des revenus plus élevés que prévu, laissant ses actions seulement légèrement en baisse.

Le chiffre d'affaires net d'Amazon s'est élevé à 127,1 milliards de dollars au troisième trimestre clos le 30 septembre, ce qui est inférieur aux attentes des analystes qui tablaient sur 127,46 milliards de dollars, selon les données IBES de Refinitiv. Pour le trimestre des fêtes de fin d'année, le plus grand détaillant en ligne du monde prévoit des ventes nettes comprises entre 140 et 148 milliards de dollars, contre des attentes de 155,15 milliards de dollars.

COMMENTAIRES :

MICHAEL O'ROURKE, STRATÈGE EN CHEF DU MARCHÉ, JONESTRADING, STAMFORD, CONNECTICUT

"Beaucoup de gens ont espéré que les bénéfices se maintiendraient ici. Les prévisions qu'Amazon a données sont plutôt décevantes, dans la mesure où le quatrième trimestre est leur trimestre de Noël. Ils ont parlé de difficultés en juillet, lors de la publication du deuxième trimestre, et pourtant l'action a grimpé de 30, 40 %. Donc manifestement, il y a encore des problèmes là-bas."

"En ce qui concerne Apple, les chiffres n'étaient pas excellents ; ils n'étaient pas terribles. Mais je pense que tout le monde veut savoir quelles sont les prévisions pour le prochain trimestre."

Du point de vue des marchés, vous devez être prudent à l'avenir. Quand vous pensez aux FANGs ou à Tesla... ce sont les plus grosses actions du marché, et nous n'avons vraiment rien eu de bon à tirer d'aucune d'entre elles. Une grande partie de ce qui maintient le large ruban à la hausse en ce moment, ce sont les espoirs de pivots de politique des banques centrales."

"Il est évident que ces entreprises montrent que les hausses de taux d'intérêt et le resserrement de la politique ont un effet. Nous ne savons pas encore quel est l'ampleur de cet effet, mais il est notable. Et je pense que vous allez voir en fin d'année les investisseurs essayer de prendre un peu de recul. Ils ont besoin d'une nouvelle base de référence sur la tendance des affaires à venir, donc je m'attends à une plus grande volatilité en cette fin d'année."

RICK MECKLER, PARTNER, CHERRY LANE INVESTMENTS, A FAMILY INVESTMENT OFFICE, NEW VERNON, NEW JERSEY "Les grandes entreprises technologiques ne sont pas imperméables aux ralentissements de l'économie, surtout si elles sont axées sur les consommateurs. Ce que nous avons vu dans le passé, c'est qu'en période de croissance, la technologie a vraiment progressé plus vite que tout le reste et a obtenu des multiples qui le reflétaient. Mais alors que la Fed s'engage dans ce ralentissement planifié, elle ronge certaines de leurs activités axées sur la consommation et, étant donné leurs multiples élevés, elle provoque de fortes contractions de leurs cours boursiers."

QUINCY KROSBY, CHIEF GLOBAL STRATEGIST, LPL FINANCIAL, CHARLOTTE, NORTH CAROLINA

"Nous étions tellement habitués à ce que la technologie surperforme pendant la pandémie. On s'inquiétait toujours avant d'annoncer les bénéfices, et trimestre après trimestre, ils surprenaient à la hausse. Cette période a été un changement majeur pour la tech. Les taux plus élevés n'aident pas, et vous avez le dollar plus fort comme un vent contraire dans un contexte de demande plus faible. C'est donc une période qui est difficile."

KIM FORREST, DIRECTEUR DES INVESTISSEMENTS, BOKEH CAPITAL PARTNERS, PITTSBURGH

"Le monde a changé mais les gens n'ont pas changé. Ils veulent que ce qui a gagné l'année dernière gagne cette année."

"Les résultats d'Amazon reflètent simplement l'évolution des goûts du consommateur, ce qui ne devrait surprendre personne. Nous avons été enfermés dans nos maisons pendant deux ans et nous en sortons."

"Les entreprises et les investisseurs pensaient que cela allait durer éternellement, alors les grandes entreprises technologiques comme Amazon ont continué à embaucher pour soutenir une activité qui ressemble à l'année 2021, et ce n'est pas 2021. C'est 2022. Superposez à cela l'inflation. Les gens achètent moins de choses, je suppose. Nous savons qu'ils achètent moins de choses chez Amazon."

"La grande partie avec Apple est ce qu'ils pensent à l'avenir. Malgré les vents contraires du dollar fort et de leurs consommateurs qui doivent lutter contre l'inflation, les résultats sont plutôt bons."

"Les résultats d'Intel ont surpris à la hausse. Leur prix avait été fixé pour une vente en cessation d'activité, ce qui n'est pas le cas. La route est encore longue, mais ce trimestre a été un point positif. Mais nous avons encore des commentaires sur l'appel, alors ne vous emballez pas trop."