Les faibles ventes d'iPhone d'Apple entraînent une baisse des bénéfices pour la première fois depuis 2016.

Les ventes d'Apple ont chuté de 5 % pour atteindre 117,2 milliards de dollars et ont diminué dans toutes les régions du monde au cours du trimestre. Les ventes de chaque catégorie de produits ont baissé, à l'exception des gains dans les services et les iPads. Le bénéfice par action s'est établi à 1,88 $, ce qui constitue le premier manquement d'Apple aux attentes de Wall street en matière de bénéfices depuis 2016.

Les analystes avaient prévu un chiffre d'affaires de 121,1 milliards de dollars et des bénéfices de 1,94 $ par action, selon les données IBES de Refinitiv. Le directeur général d'Apple, Tim Cook, a déclaré à Reuters que les perturbations de la production qui ont plombé le trimestre clé d'Apple étaient désormais terminées.

Au cours de son premier trimestre fiscal, qui s'est terminé le 31 décembre, Apple a dû faire face à une série de difficultés qui ont laissé Wall street s'attendre à une baisse des ventes. Les pressions exercées sur la chaîne d'approvisionnement ont été les plus importantes : les blocages de COVID dans une usine de production à Zhengzhou, en Chine, ont ralenti la production des iPhone 14 Pro et Pro Max, deux modèles haut de gamme qui contribuent traditionnellement à augmenter les marges d'Apple.

Dans une interview accordée à Reuters, Cook a déclaré que les perturbations de la production "ont duré pendant la majeure partie du mois de décembre" mais que "la production est maintenant de retour là où nous voulons qu'elle soit." Cook a déclaré que les blocages en Chine ont créé un double défi où l'offre et la demande étaient toutes deux limitées, avec une baisse de 7% des ventes de la grande Chine à 23,9 milliards de dollars.

"Lorsque les choses ont commencé à rouvrir en décembre (en Chine), nous avons effectivement constaté une augmentation de la fréquentation de nos magasins par rapport à novembre et une augmentation de la demande au fur et à mesure que décembre approchait", a déclaré Cook à Reuters.

La force du dollar américain a également nui à Apple, qui réalise plus de la moitié de son chiffre d'affaires en dehors des Amériques, mais l'effet a été moins important que prévu, le dollar s'étant détendu par rapport aux sommets atteints l'an dernier. Apple avait averti les investisseurs que de tels problèmes de change freineraient les ventes à hauteur de 10%, mais a déclaré jeudi que l'effet réel était de 8%.

"Je tiens à souligner que 8% reste un vent contraire très sévère", a déclaré Cook à Reuters. "Je ne voudrais pas le sous-estimer. Nous aurions connu une croissance sur la base d'une devise constante."

En plus des problèmes de chaîne d'approvisionnement pour l'iPhone, les analystes de Wall street s'attendaient à ce que les ventes d'iPhone baissent cette année dans le cadre d'une tendance plus large où la famille d'iPhone 14 sortie l'année dernière se vend plus lentement après deux années consécutives de fortes ventes des modèles iPhone 12 et 13. Apple a déclaré que les ventes d'iPhone se sont élevées à 65,8 milliards de dollars, soit une baisse de 8 % par rapport à l'année précédente et un chiffre inférieur aux estimations des analystes, qui étaient de 68,3 milliards de dollars.

Le segment des services de l'entreprise, qui comprend les entreprises de contenu telles que Apple TV+ et les entreprises de logiciels telles que l'App Store, a augmenté de 6 % pour atteindre un chiffre d'affaires de 20,8 milliards de dollars, contre des attentes des analystes de 20,7 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Cook a déclaré à Reuters que l'entreprise dispose désormais d'une base de 2 milliards d'appareils actifs, contre 1,8 milliard il y a un an. La société compte désormais 935 millions d'abonnements payants, contre 900 millions le trimestre précédent, et les ventes de services ont atteint un record sur plusieurs marchés, dont la Chine, a-t-il déclaré.

Les ventes des ordinateurs Mac de la société, qui avaient connu un essor pendant la vague de travail à domicile, ont diminué de 29 % d'une année sur l'autre pour atteindre 7,7 milliards de dollars, alors que les prévisions étaient de 9,6 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Les dirigeants d'Apple avaient prévenu l'année dernière que les ventes de Mac allaient probablement baisser d'une année sur l'autre, car les résultats de l'année précédente comprenaient une explosion des ventes associée à la sortie des nouveaux ordinateurs MacBook Pro équipés de processeurs conçus par Apple.

Les ventes de l'iPad, qui ont également bénéficié d'un coup de pouce lié à la pandémie, ont augmenté de 30 % pour atteindre 9,4 milliards de dollars, contre des attentes des analystes de 7,8 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv. Le segment des vêtements et accessoires, qui comprend l'Apple Watch et les AirPods, a chuté de 8 % à 13,5 milliards de dollars, contre des estimations d'analystes de 15,2 milliards de dollars, selon les données de Refinitiv.

Cook a déclaré à Reuters que les bons résultats de l'iPad étaient dus au lancement de nouveaux modèles et à l'absence des contraintes d'approvisionnement qui avaient entravé les ventes de l'appareil un an plus tôt.

Les investisseurs d'Apple attendent de voir si la société se lance sur de nouveaux marchés cette année. La publication technologique The Information a rapporté qu'Apple prévoit de lancer cette année un casque de réalité mixte qui pourrait être vendu au détail pour environ 3 000 $ et qu'elle travaille également sur un appareil de suivi plus abordable.

Apple est l'une des rares grandes entreprises technologiques à ne pas avoir annoncé de licenciements majeurs, bien que ses rangs n'aient jamais augmenté aussi rapidement que ceux de ses pairs. Fin 2022, elle a déclaré compter 164 000 employés, soit une hausse de moins de 20 % par rapport à son effectif de 2019. En revanche, d'autres entreprises telles que Meta Platforms Inc, qui licencie environ 11 000 employés, avaient à peu près doublé leurs effectifs entre 2019 et 2022.