Les fonds d'actions mondiaux enregistrent la plus forte collecte en trois semaines

Les investisseurs ont acquis des fonds d'actions mondiales pour un montant de 14,34 milliards de dollars, soit leur plus gros achat hebdomadaire depuis le 12 janvier, selon les données de Refinitiv Lipper.

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdwxjozvo/Fund%20flows-%20Global%20equities%20bonds%20and%20money%20market.jpg

Les bons résultats des entreprises technologiques, notamment Apple Inc, Alphabet et le fabricant de puces Advanced Micro Devices, ont stimulé l'appétit des investisseurs au cours de la semaine. Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions européennes et asiatiques pour 15,44 milliards de dollars et 3,16 milliards de dollars respectivement, tout en vendant des fonds d'actions américaines pour 7,9 milliards de dollars. Les fonds d'actions des secteurs de la technologie et de la consommation discrétionnaire ont affiché des sorties de plus de 1,1 milliard de dollars chacun, tandis que les fonds financiers ont enregistré des entrées de 0,64 milliard de dollars.

Les fonds obligataires mondiaux ont enregistré des ventes nettes pour la quatrième semaine consécutive, pour un montant de 4,85 milliards de dollars.

Les fonds d'obligations mondiales à haut rendement ont pris la tête avec des sorties de 5,98 milliards de dollars, les plus importantes depuis mars 2020.

"Nous nous attendons à ce que 2022 soit une année volatile pour tous les actifs à risque, y compris les obligations à haut rendement", a déclaré Ryan O'Malley, gestionnaire de portefeuille chez Sage Advisory Services.

Les investisseurs ont vendu pour 2 milliards de dollars d'obligations à court et moyen terme trouve. Les fonds d'obligations d'État ont attiré des entrées de 1,19 milliard de dollars. Dans le même temps, les fonds d'obligations protégées contre l'inflation ont enregistré des sorties de 1,95 milliard de dollars, les plus importantes depuis 22 mois.

https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zjvqkannqvx/Global%20bond%20fund%20flows%20in%20the%20week%20ended%20Feb%202.jpg

Les fonds du marché monétaire mondial ont enregistré des sorties de fonds pour un montant de 21,72 milliards de dollars, après avoir enregistré quelques petits achats la semaine précédente.

Parmi les produits de base, les fonds de métaux précieux ont attiré des flux entrants de 426 millions de dollars au cours de la troisième semaine consécutive d'achats nets, alors que l'énergie a connu une quatrième semaine consécutive de sorties, pour un montant de 308 millions de dollars.

Une analyse des 24 000 fonds des marchés émergents a montré que les fonds obligataires ont reçu 360 millions de dollars d'achats nets après trois semaines consécutives de sorties, tandis que les fonds d'actions ont attiré 2,31 milliards de dollars d'entrées.