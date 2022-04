Les futures chutent alors que les résultats d'Amazon et d'Apple déçoivent

Amazon.com Inc. a chuté de 9,1 % dans les échanges avant bourse, la hausse des coûts ayant nui aux résultats du premier trimestre et le géant du commerce électronique ayant publié des prévisions décevantes pour le trimestre en cours.

Apple Inc, la société la plus précieuse au monde, a chuté de 2,6 %, car les perspectives pessimistes concernant la demande ont éclipsé les bénéfices et les ventes record du deuxième trimestre fiscal.

D'autres mégacapitalisations telles que Microsoft Corp, Meta Platforms, Alphabet Inc ont reculé entre 0,1% et 1%.

Malgré un fort rebond jeudi, aidé par les bons résultats de Meta Platforms Inc, le Nasdaq s'apprêtait à connaître sa pire chute mensuelle depuis mars 2020, en baisse de 9,5 % jusqu'à présent.

Les investisseurs ont délaissé les actions à forte croissance cette année par crainte que la hausse des taux d'intérêt n'entame les bénéfices futurs. La Réserve fédérale doit se réunir la semaine prochaine et une hausse des taux de 50 points de base est pratiquement certaine en raison de la poussée de l'inflation.

Les inquiétudes liées à une politique monétaire agressive, à la guerre en Ukraine et aux blocages du COVID en Chine ont alimenté les craintes liées au ralentissement de la croissance économique. Les données de jeudi ont montré que l'économie américaine s'est contractée de manière inattendue au premier trimestre.

Les lectures sur les dépenses de consommation personnelle, la jauge préférée de la Fed pour l'inflation et le sentiment des consommateurs, sont attendues plus tard dans la journée.

À 7 h 01 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 158 points, soit 0,47 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 36,75 points, soit 0,86 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 150,25 points, soit 1,12 %.

La saison des bénéfices a été meilleure que prévu jusqu'à présent. Près de la moitié des sociétés du S&P 500 ont publié leurs résultats jusqu'à jeudi et 81 % d'entre elles ont dépassé les attentes de Wall Bourse. Habituellement, seuls 66 % battent les estimations, selon les données de Refinitiv.

Chevron Corp a glissé de 0,5 % même si son bénéfice du premier trimestre a facilement dépassé les prévisions de Wall Bourse, les prix du pétrole et du gaz ayant bondi après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Exxon Mobil Corp a chuté de 0,8 % car elle a subi une dépréciation de 3,4 milliards de dollars en raison de son retrait de la Russie, mais a doublé son bénéfice trimestriel par action.