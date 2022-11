Les futures de Wall St glissent sur les malheurs de COVID en Chine ; Apple chute

Alors que la politique stricte de la Chine visant à éradiquer le COVID-19 par des fermetures et des quarantaines est devenue un paratonnerre de frustrations, des protestations ont éclaté au cours du week-end en signe de solidarité avec les rares manifestations de défi en Chine.

Bien qu'il n'y ait eu aucun signe de nouvelles protestations à Pékin ou à Shanghai lundi, les restrictions ont jusqu'à présent suscité des inquiétudes quant à la croissance économique de la Chine et à son effet de ruissellement sur les entreprises mondiales.

Un signe de cela a été Apple Inc, qui a chuté de 1,8 % avant le marché après qu'un rapport médiatique ait déclaré que la société connaîtra un déficit de production de près de 6 millions d'unités d'iPhone Pro en raison de l'agitation à l'usine Foxconn de Zhengzhou.

D'autres méga-capitalisations technologiques et de croissance comme Microsoft Corp, Meta Platforms Inc, Nvidia Crop, Netflix Inc et Tesla Inc ont chuté entre 0,7 % et 2,2 %.

À 6 h 24 HE, les e-minis du Dow étaient en baisse de 184 points, soit 0,54 %, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 31,75 points, soit 0,79 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 105,25 points, soit 0,89 %.

Les actions cotées aux États-Unis de sociétés chinoises comme Bilibili Inc, Alibaba Group Holding Ltd, JD.com Inc, Baidu Inc et Nio Inc ont perdu entre 0,4 % et 1,7 %.

"L'attention portée aux acheteurs des fêtes se poursuit aujourd'hui, bien qu'en ligne, puisque le Cyber Monday commence. Cependant, les manifestations de rue contre la politique du zéro COVID en Chine soulignent une réalité plus dure qui sape le sentiment du marché, du moins pour le moment", ont déclaré les analystes de Rabobank dans une note.

Vendredi, le Nasdaq a clôturé en baisse, lesté par Apple au cours d'une séance de négociation écourtée par les fêtes de fin d'année pour Wall street, les investisseurs surveillant les ventes du Black Friday et les cas de COVID-19 en Chine.