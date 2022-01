Les futures de Wall Street bien orientés pour la première séance de l'année

PARIS/LONDRES (Agefi-Dow Jones)--Les contrats à terme sur les principaux indices de la Bourse de New York évoluent en hausse lundi alors que les investisseurs surveillent la progression du variant Omicron et d'autres facteurs qui pourraient peser sur les actions cette année.

A 12h45, le contrat à terme sur le Dow Jones gagnait 0,5% à 36.422 points et celui sur l'indice élargi S&P 500 prenait 0,7% à 4.790,8 points. Dans le même temps, le contrat sur le Nasdaq 100, riche en valeurs technologiques, avançait de 0,8% à 16.452 points.

Alors que le S&P 500 a gagné près de 27% en 2021, les investisseurs s'attendent à un parcours plus difficile pour les marchés d'actions cette année. "Cela va être un peu plus accidenté que 2021. Les trois grandes incertitudes avec lesquelles nous avons terminé l'année sont toujours là: Omicron, l'inflation et les chaînes d'approvisionnement, et la Fed", a commenté Esty Dwek, responsable des investissements chez FlowBank.

Cependant, "il y a vraiment encore un potentiel de surpeformance pour les marchés d'actions. Je ne m'attends pas à une hausse de 20%, mais nous pourrions voir un taux à deux chiffres", a-t-elle ajouté.

L'optimisme des investisseurs est alimenté par les indications d'une moindre gravité des symptômes associés au variant Omicron du coronavirus, qui incite les gouvernements à calibrer les mesures sanitaires afin d'en limiter l'impact économique.

"Il y a beaucoup de cas mais moins de personnes dans les hôpitaux et moins de décès. Cela va rassurer les marchés", a indiqué Geir Lode, responsable des actions mondiales chez Federated Hermes.

Les cours du pétrole progressent. Le contrat de février sur le brut léger doux (WTI) coté au Nymex prend 74 cents, à 75,95 dollars le baril.

VALEURS A SUIVRE, variations en préouverture:

-Tesla (+7%) a annoncé une hausse de 87% de ses livraisons en 2021, soit la croissance la plus rapide depuis de nombreuses années. Dans un communiqué publié dimanche, le constructeur de voitures électriques a déclaré avoir livré plus de 936.000 véhicules en 2021, dont 308.000 au quatrième trimestre, dépassant les attentes des analystes qui tablaient sur 266.000 livraisons sur les trois derniers mois de l'année.

-Apple (+0,5%). L'Inde a annoncé vendredi le lancement d'une enquête sur les pratiques d'Apple en matière de distribution d'applications mobiles à travers son App Store. La commission indienne de la concurrence, dans son ordonnance, soupçonne la firme de Cupertino d'avoir violé certaines des lois antitrust du pays.

EVENEMENTS A VENIR:

-15h45 : indice PMI manufacturier -- décembre

-16h00 : dépenses de construction - novembre

