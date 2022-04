Les futures glissent en raison de la crainte d'une hausse des taux, les minutes de la Fed sont attendues.

La gouverneure de la Fed, Lael Brainard, a déclaré mardi qu'elle s'attendait à une combinaison de hausses des taux d'intérêt et à une liquidation rapide du bilan, ce qui a effrayé les investisseurs et fait chuter le Nasdaq de plus de 2%.

Les méga valeurs de croissance et technologiques, dont les valorisations risquent d'être mises sous pression par la hausse des rendements obligataires, ont chuté de plus de 1% dans les échanges de pré-marché. Le rendement de référence à 10 ans a atteint un sommet de trois ans à 2,633%. [US/]

Tesla Inc, Meta Platforms Inc, Apple Inc, Amazon.com Inc, Alphabet Inc et Microsoft Corp ont chuté entre 0,9% et 1,9%.

Le procès-verbal de la réunion de mars du Comité fédéral de l'open market, qui doit être publié à 18h00 GMT, pourrait indiquer à quelle vitesse et jusqu'où les décideurs politiques vont procéder pour réduire de plusieurs milliers de milliards de dollars la réserve d'actifs achetés pour stabiliser les marchés financiers pendant la pandémie.

Entre-temps, les traders voient maintenant une probabilité de 83,1% d'une hausse des taux de 50 points de base lors de la réunion de la Fed en mai. [IRPR]

L'indice de volatilité CBOE, largement connu comme la jauge de peur de Wall Bourse, a augmenté à 22,8 points, le plus haut depuis le 28 mars.

À 06h37 ET, les e-minis du Dow étaient en baisse de 184 points, soit 0,53%, les e-minis du S&P 500 étaient en baisse de 31,25 points, soit 0,69%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en baisse de 156 points, soit 1,05%.

Les investisseurs attendaient également les détails du dernier paquet de sanctions coordonnées par l'Occident en préparation contre la Russie en réponse aux massacres de civils en Ukraine.

JetBlue Airways Corp a chuté de 3,7 % après que le transporteur ait déclaré mardi avoir fait une offre non sollicitée de 3,6 milliards de dollars pour Spirit Airlines Inc, ce qui pourrait compromettre les projets de fusion entre le transporteur à très bas prix et Frontier Group Holdings Inc. Frontier Group et Spirit Airlines ont chuté de 3,9 % et de 1,2 %, respectivement.