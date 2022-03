Les futures sont en hausse en raison de la baisse du pétrole et des gains de Tesla.

Le constructeur de voitures électriques a grimpé de 5,7 % dans les échanges de pré-marché, ce qui a permis de soutenir le S&P 500 et le Nasdaq.

Pendant ce temps, Apple Inc a chuté de 1,2 % après que le Nikkei ait rapporté que la société envisage de réduire la production d'iPhone et d'AirPod alors que l'inflation croissante commence à peser sur la demande d'électronique grand public.

Les trois principaux indices ont enregistré deux semaines consécutives de gains vendredi, aidés par des données économiques solides et des gains dans les valeurs de croissance battues en brèche malgré la crise en Ukraine et les commentaires faucons des décideurs de la Réserve fédérale.

L'Ukraine et la Russie se préparaient aux premiers pourparlers de paix en face à face depuis plus de deux semaines, Kiev insistant sur le fait qu'elle ne ferait aucune concession sur l'intégrité territoriale du pays.

Proposant un certain soulagement, les prix du pétrole ont chuté de plus de 5 $ alors que les craintes d'un affaiblissement de la demande de carburant en Chine se sont accrues après les efforts de verrouillage du centre financier de Shanghai pour enrayer une flambée des infections au COVID-19. [O/R]

A 07h47 ET, les e-minis du Dow étaient en hausse de 66 points, soit 0,19%, les e-minis du S&P 500 étaient en hausse de 9,75 points, soit 0,21%, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 33 points, soit 0,22%.

Les attentes selon lesquelles la Fed pourrait pousser plus fort et plus rapidement pour maîtriser l'inflation, qui atteint des sommets depuis quatre décennies, ont à nouveau alimenté les valeurs financières.

Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase et Wells Fargo ont progressé de 0,4 % à 0,9 % alors que les rendements obligataires américains ont à nouveau bondi, le rendement de référence à 10 ans atteignant de nouveaux sommets au-dessus de 2,5 %. [US/]

Parmi les actions individuelles, la chaîne de magasins de chaussures Foot Locker a glissé de 0,8 %, Cowen ayant abaissé sa note à "performance du marché".

Beyond Meat Inc a chuté de 5,6 % après que Piper Sandler a rétrogradé le fabricant de viande à base de plantes à "sous-pondération".