Les futures sont en hausse, les valeurs technologiques reprennent leur ascension

Les titans de la technologie que sont Meta Platforms, Microsoft Corp, Alphabet Inc, Apple Inc et Amazon.com ont progressé dans les échanges de pré-marché après avoir mené le rebond de Wall Bourse récemment.

Le secteur technologique du S&P 500 a progressé de 2,4 % jusqu'à présent cette semaine, mais il est toujours en baisse de 8,7 % depuis le début de l'année.

Les actions américaines ont progressé au cours de six des huit dernières séances, les gains des mégacapitalisations et les solides données économiques ayant éclipsé les inquiétudes liées à l'escalade des tensions géopolitiques, à la hausse des prix du pétrole et aux appels à une action agressive de la Réserve fédérale pour combattre l'inflation galopante.

La Fed devrait augmenter les taux à 2,4 % d'ici février 2023, contre 0,25-0,50 % actuellement, le marché évaluant à 76,8 % la probabilité que la Fed augmente de 50 points de base en mai. [IRPR]

Les grandes banques ont eu du mal à trouver une direction dans les échanges de pré-marché. L'indice des banques a chuté de 2,9 % jusqu'à présent en mars, alors même que la banque centrale américaine a relevé la semaine dernière ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2018.

À 6 h 48 HE, les e-minis du Dow étaient en hausse de 21 points, soit 0,06 %, les e-minis du S&P 500 ont augmenté de 3,5 points, soit 0,08 %, et les e-minis du Nasdaq 100 étaient en hausse de 9,25 points, soit 0,06 %.

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de peur de Wall Bourse, a légèrement augmenté après avoir clôturé à son plus bas niveau depuis le 10 février.

Entre-temps, le président américain Joe Biden doit se rendre en Pologne vendredi pour se rendre compte par lui-même de la crise des réfugiés après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, un jour après que l'OTAN a promis à Kiev un nouveau soutien militaire tandis que Londres et Washington ont renforcé les sanctions contre Moscou.