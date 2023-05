Les gestionnaires de fonds de la conférence Milken s'intéressent aux titres à revenu fixe alors que les actions et l'immobilier perdent de leur attrait

Au contraire, les titres à revenu fixe, qui étaient impopulaires lorsque les taux étaient bas, reviennent en grâce et font l'objet d'importants flux de capitaux vers des produits tels que les fonds obligataires, ont déclaré les gestionnaires de fonds lors de la conférence mondiale de l'Institut Milken cette semaine.

Jusqu'à présent, les investisseurs décidaient de l'allocation de leur argent sur la base de modèles qui examinaient les corrélations entre les classes d'actifs, les statistiques, les rendements et les volatilités au cours des 20 dernières années, a déclaré Elizabeth Burton, directrice générale et responsable de la stratégie d'investissement pour les clients chez Goldman Sachs.

"Les choses sont très différentes aujourd'hui", a-t-elle ajouté.

Le changement d'orientation a été rapide et oblige les investisseurs à se détourner de certains actifs qui avaient été populaires récemment. Il y a six mois, l'immobilier était considéré comme la "classe d'actifs salvatrice", mais ce n'est plus le cas, selon Mme Burton.

Des gestionnaires de fonds spéculatifs et de fonds de capital-investissement ainsi que des cadres supérieurs du secteur bancaire se sont réunis à l'occasion de la conférence qui a débuté dimanche par des débats sur la question de savoir dans quelle mesure la Réserve fédérale devrait encore relever les taux d'intérêt et quand les réductions de taux pourraient commencer.

Les participants ont également discuté de la question de savoir si les régulateurs fédéraux devraient augmenter l'assurance-dépôts FDIC après la saisie de First Republic Bank et sa vente à JPMorgan, et comment les marchés réagiraient à des taux d'intérêt encore plus élevés et à une volatilité potentiellement accrue des marchés.

Avec un S&P 500 en hausse de 7,5 % depuis janvier, après une année 2022 brutale au cours de laquelle l'indice a chuté de près de 20 % et les obligations ont également chuté, les gestionnaires de fonds espèrent de nouveaux gains - bien que certains participants à la conférence aient déclaré que cela ressemblait à des lunettes roses.

"Vous obtenez un bon sens du consensus lors de ces conférences", a déclaré Katie Koch, présidente et directrice générale de la société d'investissement TCW. "Et je pense que les gens se sentent encore un peu trop bien. Les gens sont trop heureux.

Mais certains s'inquiètent également du fait que les grandes entreprises telles que Microsoft et Apple, qui ont contribué à tirer l'indice S&P 500 vers le haut cette année, pourraient être surévaluées.

"Je n'aime pas les actions en raison de l'incertitude", a déclaré Anastasia Titarchuk, responsable des investissements au New York State Common Retirement Fund.

D'autres ont mis en garde contre le fait que les entreprises devront bientôt refinancer leur dette à des taux plus élevés, ce qui les rendra moins attrayantes.

Au contraire, grâce à la hausse des taux d'intérêt, les titres à revenu fixe jouent à nouveau un rôle plus important dans les portefeuilles.

"La Fed nous a aidés à remettre le revenu dans les titres à revenu fixe", a déclaré Anne Walsh, directrice des investissements chez Guggenheim Partners Investment Management.

"Par conséquent, nous sommes en mesure d'obtenir, au moins à court terme, de très bons rendements.

D'autres investisseurs ont également déclaré que les fonds de capital-investissement secondaires qui achètent des actifs à des investisseurs de capital-investissement primaires pourraient également devenir attrayants à mesure que la demande de liquidités augmente fortement.

Certains investisseurs n'ont pas renoncé aux actions, même s'ils soulignent que les choix de portefeuille doivent être faits avec soin.

"L'investissement fondamental ascendant, y compris l'analyse des chiffres, est en train de revenir, car le taux sans risque a augmenté", a déclaré Alexander Roepers, directeur des investissements de la société d'investissement Atlantic Investment Management, en référence au taux d'intérêt que les investisseurs peuvent attendre d'un investissement qui ne comporte pas de risque.

Alors que les investisseurs réfléchissent à ce qui attend les marchés, l'ambiance est plus morose que les années précédentes, même si, à la conférence, un espace bien-être pour les participants, avec des chiots dignes de câlins et des massages, propose un peu de répit.