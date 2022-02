Les investisseurs en crypto-monnaies font face à plus d'incertitude après un début de 2022 difficile.

La volatilité traditionnellement associée aux cryptomonnaies s'est manifestée pleinement ces dernières semaines. Le bitcoin, la plus grande cryptomonnaie, a augmenté d'environ 33 % depuis le 24 janvier et s'est récemment négocié à 43 850 dollars, rebondissant après une chute qui a réduit de moitié son prix par rapport au record de novembre. Son principal rival, l'éther, est en hausse d'environ 45 % depuis le 24 janvier, à environ 3 200 dollars, après une chute de près de 56 % par rapport à son record de 4 868 dollars, également en novembre.

Alors que les partisans des cryptomonnaies vantaient autrefois leur manque de corrélation avec d'autres actifs, le bitcoin et ses homologues ont enregistré des gains considérables au cours des deux dernières années, progressant en même temps que les actions lorsque la Fed et d'autres banques centrales ont injecté des niveaux de stimulation sans précédent dans l'économie mondiale. Le bitcoin a augmenté de 1 039 % depuis mars 2020 et l'éther de 2 940 %, bien que les reprises de ces deux cryptomonnaies aient été interrompues par de nombreuses baisses de régime.

La volatilité récente de ces deux monnaies s'inscrit dans le contexte d'un repli du marché plus large, provoqué par les investisseurs qui recalibrent leurs portefeuilles pour tenir compte de l'agressivité accrue de la Fed, qui devrait relever ses taux jusqu'à sept fois cette année pour lutter contre l'inflation galopante. L'indice de référence S&P 500 est en baisse de 5,5 % depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a perdu 9,3 %.

Les craintes qu'un cycle de resserrement agressif des banques centrales paralyse les actifs à risque ont rendu difficile pour certains traders de maintenir leurs perspectives haussières sur le bitcoin et les autres cryptomonnaies, une classe d'actifs déjà identifiée à une volatilité intense.

Le bitcoin est "vraiment devenu l'ultime momentum trade et il y a tellement de risques qui peuvent déclencher une chute de 40% de nulle part", a déclaré Ed Moya, analyste principal chez Oanda.

La volatilité du bitcoin n'a pas empêché certains analystes de tenter d'évaluer la juste valeur de la monnaie ou d'indiquer des niveaux de prix potentiellement importants.

Les analystes de JPMorgan estiment la juste valeur actuelle du bitcoin à environ 38 000 dollars, soit environ 15 % de moins que son prix récent, en se basant sur sa volatilité par rapport à celle de l'or, un autre actif que les investisseurs utilisent souvent pour couvrir leurs portefeuilles contre l'inflation et l'incertitude économique.

Vanda Research, quant à lui, a déclaré dans une note récente que la plupart des paris baissiers sur un prix du bitcoin plus faible ont été entrés aux alentours de 47 000 $, et "il pourrait y avoir une forte pression à la baisse si le seuil susmentionné est franchi, et que les investisseurs particuliers reviennent au crypto-trading."

Dans le même temps, les corrélations entre le bitcoin et le S&P 500 ont atteint un niveau record le 31 janvier, selon les données de BofA Global Research, ce qui réduit les chances de ceux qui espèrent utiliser la cryptomonnaie comme couverture contre les turbulences du marché.

La semaine prochaine, les investisseurs attendent le compte rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Fed, qui doit être publié mercredi. Walmart et le fabricant de puces Nvidia Corp seront parmi les sociétés qui publieront leurs résultats, alors que la saison des bénéfices des entreprises se poursuit.

Certains investisseurs se préparent à surmonter la volatilité du bitcoin, en pariant que la proposition de valeur à long terme de la technologie blockchain, la limite d'approvisionnement intégrée et l'effet de réseau qu'elle produit, perdureront malgré les fréquentes fluctuations de prix.

Jurrien Timmer, directeur de la macroéconomie mondiale chez Fidelity, a comparé la spéculation actuelle sur les cryptomonnaies aux turbulences que les valeurs technologiques ont connues pendant l'ère des dot-com il y a plus de vingt ans, une période d'expansion et de ralentissement qui a vu un groupe relativement petit d'entreprises rester debout.

"Amazon est toujours là et Apple est toujours là et ils sont plus grands que jamais et l'on pense qu'il en sera de même pour le bitcoin", a-t-il déclaré. "Mais il n'est pas à l'abri de ces vagues de spéculation et de sentiment".

Le bitcoin pourrait atteindre 100 000 dollars dès 2023, a déclaré Timmer, sur la base de ses modèles d'offre et de demande.

D'autres pensent que les cryptomonnaies matures comme le bitcoin et l'éther ont peu de chances de générer des gains aussi importants que ceux qu'elles ont enregistrés depuis leur création.

Au lieu de cela, ils se tournent vers l'univers des nouvelles monnaies alternatives qui sont créées pour profiter de l'argent qui se déverse dans l'espace cryptographique, y compris les métavers et les NFT, qui ont vu 30 milliards de dollars d'investissements en capital-risque l'année dernière, selon PitchBook.

Parmi les altcoins, citons cosmos, Terra Luna et Polkadot, qui ont respectivement baissé d'environ 20,5 %, 38 % et 25,5 % depuis le début de l'année, selon coinmarketcap.com.

Comprendre les risques liés à celles-ci et à la finance décentralisée sera l'un des principaux défis des investisseurs en 2022, a déclaré Lily Francus, directrice de la stratégie de recherche quantitative chez Moody's Analytics.

Les cryptomonnaies "vont rester très volatiles à l'avenir, mais il y a des acteurs importants à la fois du côté institutionnel et du côté des particuliers qui continuent à se développer, donc l'intérêt est toujours croissant", a déclaré Moya d'Oanda.