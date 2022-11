Les manifestations de COVID s'intensifient à Guangzhou alors que la colère contre le verrouillage de la Chine monte en flèche.

Les affrontements ont marqué une escalade par rapport aux manifestations qui ont eu lieu le week-end dernier dans le centre commercial de Shanghai, dans la capitale Pékin et dans d'autres villes, dans le cadre de la plus grande vague de désobéissance civile en Chine continentale depuis l'arrivée au pouvoir du président Xi Jinping il y a dix ans.

Dans une vidéo circulant sur Twitter, on voit des dizaines de policiers anti-émeute en tenue pandémique blanche, tenant des boucliers au-dessus de leur tête, avancer en formation sur ce qui semble être des barrières de verrouillage arrachées alors que des objets volent vers eux.

On voit ensuite la police escorter une rangée de personnes menottées vers un lieu inconnu.

Une autre vidéo montre des personnes jetant des objets durs sur la police, tandis qu'une troisième montre une cartouche de gaz lacrymogène atterrissant au milieu d'une petite foule dans une rue étroite, les gens courant ensuite dans toutes les directions pour échapper à la fumée.

Reuters a vérifié que les vidéos ont été filmées dans le district Haizhu de Guangzhou, mais n'a pas pu déterminer la séquence exacte des événements et ce qui a déclenché les affrontements.

Des messages sur les médias sociaux ont indiqué que les affrontements ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi et qu'ils ont été provoqués par un différend sur les mesures de confinement.

Le gouvernement de Guangzhou, une ville durement touchée par la dernière vague d'infections, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Guangzhou est une ville portuaire tentaculaire située au nord de Hong Kong, dans la province de Guangdong, où les autorités ont annoncé mardi en fin de journée qu'elles autoriseraient les contacts proches des cas de COVID à rester en quarantaine chez eux plutôt que d'être obligés de se rendre dans des abris de fortune.

Cette décision rompt avec la pratique habituelle de la politique chinoise du zéro COVID.

À Zhengzhou, le site d'une vaste usine Foxconn fabriquant les iPhones d'Apple et qui a été le théâtre d'une agitation des travailleurs à cause du COVID, les responsables ont annoncé la reprise "ordonnée" des commerces, y compris les supermarchés, les gymnases et les restaurants.

Cependant, ils ont également publié une longue liste de bâtiments à haut risque qui resteraient sous confinement.

Quelques heures avant ces annonces, les responsables nationaux de la santé ont déclaré mardi que la Chine répondrait aux "préoccupations urgentes" soulevées par le public et que les règles du COVID devraient être appliquées de manière plus souple, en fonction des conditions spécifiques de chaque région.

Mais si l'assouplissement des mesures, qui intervient alors que la Chine affiche des records quotidiens de cas de COVID, semble être une tentative d'apaiser la population dans son ensemble, les autorités ont également commencé à rechercher ceux qui ont participé aux récentes manifestations.

"L'un de mes amis qui a posté une vidéo montrant des personnes appelant à la démission de Xi a été emmené par la police hier soir", a déclaré à Reuters un habitant de Pékin qui a demandé à rester anonyme.

"D'autres amis qui ont posté des vidéos similaires ont dû se rendre au poste de police. La plupart ont été gardés quelques heures et on leur a demandé de signer un papier promettant qu'ils ne recommenceront pas. Et la plupart ont maintenant supprimé leurs posts."

FORCES HOSTILES

Dans une déclaration qui ne faisait pas référence aux manifestations, l'organe supérieur du Parti communiste en charge des forces de l'ordre a déclaré tard mardi que la Chine réprimera résolument "les activités d'infiltration et de sabotage des forces hostiles".

La Commission centrale des affaires politiques et juridiques a également déclaré que "les actes illégaux et criminels qui perturbent l'ordre social" ne seraient pas tolérés.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les droits et libertés devaient être exercés dans le cadre de la loi.

Le porte-parole de la sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré mardi que les manifestants en Chine ne devaient pas être physiquement blessés ou intimidés.

Bien que le nombre d'infections et de décès soit faible par rapport aux normes mondiales, le COVID s'est propagé en dépit du fait que la Chine s'est largement isolée du monde et exige de sa population des sacrifices importants pour se conformer aux tests fréquents et à l'isolement prolongé.

Les mesures d'isolement ont exacerbé l'un des plus forts ralentissements de la croissance que la Chine ait connu depuis des décennies, perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales et ébranlant les marchés financiers.

La directrice du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, a signalé une possible révision à la baisse des prévisions de croissance économique du Fonds pour la Chine.