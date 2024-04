Selon les données fournies à Reuters par six entreprises, les navigateurs indépendants de l'Union européenne ont vu leur nombre d'utilisateurs augmenter au cours du premier mois suivant l'entrée en vigueur de la législation européenne, qui a contraint Google, Microsoft et Apple à faciliter le passage des utilisateurs à leurs rivaux.

Ces premiers résultats font suite à l'entrée en vigueur, le 7 mars, de la loi européenne sur les marchés numériques, qui vise à éliminer la concurrence déloyale et oblige les grandes entreprises technologiques à offrir aux utilisateurs de téléphones mobiles la possibilité de choisir parmi une liste de navigateurs web disponibles à partir d'un "écran de choix".

Les navigateurs sont des logiciels qui aident les utilisateurs à se connecter à l'internet et sont traditionnellement proposés gratuitement par les grandes entreprises technologiques telles qu'Apple et Google en échange du suivi des sites web visités par les consommateurs et de la vente de publicités à ces derniers.

Sur les appareils mobiles fonctionnant sous Android, le navigateur Chrome est proposé par défaut et sur les iPhones, Safari, ce qui en fait les navigateurs dominants du marché.

La société chypriote Aloha Browser a déclaré que le nombre d'utilisateurs dans l'Union européenne avait augmenté de 250 % en mars, ce qui en fait l'une des premières entreprises à donner des chiffres de croissance mensuelle depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Fondé en 2016, Aloha, qui se présente comme une alternative axée sur la protection de la vie privée aux navigateurs détenus par les grandes entreprises technologiques, compte 10 millions d'utilisateurs moyens mensuels et gagne de l'argent grâce à des abonnements payants, plutôt que de vendre des publicités en suivant les utilisateurs.

"Avant, l'UE était notre marché numéro quatre, maintenant c'est le numéro deux", a déclaré Andrew Frost Moroz, PDG d'Aloha, lors d'une interview.

Le norvégien Vivaldi, l'allemand Ecosia et l'américain Brave ont également vu leur nombre d'utilisateurs augmenter à la suite de la nouvelle réglementation.

L'entreprise américaine DuckDuckGo, qui compte environ 100 millions d'utilisateurs, et son grand rival, l'entreprise norvégienne Opera, constatent également une augmentation du nombre d'utilisateurs, mais ont déclaré que le déploiement de l'écran de choix n'était pas encore achevé.

"Nous enregistrons actuellement un nombre record d'utilisateurs dans l'UE", a déclaré Jan Standal, vice-président d'Opera, qui compte plus de 324 millions d'utilisateurs dans le monde.

LES ÉCLAIRAGES CHOISIS

En vertu de la nouvelle réglementation européenne, les fabricants de logiciels mobiles sont tenus d'afficher un écran de choix permettant aux utilisateurs de sélectionner un navigateur, un moteur de recherche et un assistant virtuel lorsqu'ils configurent leur téléphone.

Auparavant, les entreprises technologiques telles qu'Apple et Google chargeaient les téléphones avec des paramètres par défaut qui incluaient leurs services préférés, tels que l'assistant vocal Siri pour les iPhones. La modification de ces paramètres nécessitait un processus plus complexe.

Apple affiche désormais jusqu'à 11 navigateurs en plus de Safari dans les écrans de choix créés pour chacun des 27 pays de l'UE, et mettra à jour ces écrans une fois par an pour chaque pays.

Alors que DuckDuckGo et Opera sont proposés dans la liste d'Apple dans les 27 pays, Aloha l'est dans 26 pays, Ecosia dans 13 et Vivaldi dans 8.

Google affiche actuellement les choix de navigateurs sur les appareils fabriqués par l'entreprise et a déclaré que les nouveaux appareils fabriqués par d'autres entreprises et fonctionnant avec le système d'exploitation Android afficheront également l'écran de choix dans les mois à venir.

Un porte-parole de Google a déclaré que l'entreprise ne disposait pas encore de données sur les écrans de choix à partager.

Comme les iPhones ont une plus grande part de marché que les téléphones de marque Google, la croissance des petits navigateurs se fait actuellement au détriment de Safari.

Opera a déclaré que la plupart des tendances positives sont dues au fait que les utilisateurs font d'Opera le navigateur par défaut de leurs iPhones.

Toutefois, les éditeurs de navigateurs ont critiqué la manière dont Apple et Google ont mis en place les nouvelles fonctionnalités, qu'ils ont qualifiées de lentes et maladroites, et qui, selon eux, ralentissent la migration des utilisateurs mobiles vers de nouveaux choix de navigateurs.

Mozilla, qui possède le navigateur Firefox, estime que seuls 19 % des utilisateurs d'iPhone dans la région ont reçu une mise à jour, dans le cadre d'un déploiement qui semble beaucoup plus lent que les précédentes mises à jour logicielles, a déclaré l'entreprise.

Sur les iPhones, les utilisateurs ne peuvent voir l'écran de choix que lorsqu'ils cliquent sur Safari, et ils voient alors une liste de navigateurs sans aucune information supplémentaire, a déclaré Jon Stephenson von Tetzchner, PDG de l'entreprise norvégienne Vivaldi.

"Le processus est tellement alambiqué qu'il est plus facile pour les utilisateurs de sélectionner Safari ou éventuellement un autre nom connu", a-t-il déclaré.

La complexité de la conception a conduit la Commission européenne à ouvrir une enquête de non-conformité pour déterminer si Apple empêche les utilisateurs d'exercer véritablement leur choix de services. (Reportage de Supantha Mukherjee à Stockholm et de Yun Chee à Bruxelles ; rédaction de Kenneth Li et Daniel Wallis)