Les perspectives du trimestre en cours de Snap dépassent les estimations, les actions montent en flèche

Les résultats indiquent que Snap a évité les dommages supplémentaires causés par les changements de confidentialité d'Apple Inc, introduits l'année dernière et permettant aux utilisateurs d'empêcher les applications de suivre leur activité en ligne à des fins publicitaires.

Snap prévoit que le chiffre d'affaires du premier trimestre se situera entre 1,03 et 1,08 milliard de dollars, et que le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sera compris entre 328 et 330 millions. Les prévisions pour ces deux paramètres ont dépassé les estimations des analystes, selon les données IBES de Refinitiv.

Il s'agit d'une bonne nouvelle pour le secteur des technologies, qui a été malmené depuis hier par des perspectives sombres.

Les actions de Meta Platforms Inc, propriétaire de Facebook, ont chuté de 26 % jeudi dans ce qui pourrait être la plus grande perte de valeur boursière d'une société américaine en une seule journée, un jour après qu'elle ait déclaré que l'impact des modifications apportées par Apple à la protection de la vie privée pourrait être "de l'ordre de 10 milliards de dollars" cette année.

Meta a déclaré que les mises à jour d'Apple nuisent à la capacité des annonceurs à cibler les publicités sur des clients potentiels et à mesurer l'efficacité des publicités.

Une grande partie des annonceurs de Snap ont commencé à utiliser de nouveaux outils de mesure des annonces à la fin du quatrième trimestre, et certaines parties de l'activité publicitaire de Snap ont commencé à se remettre des changements d'Apple "plus rapidement que nous l'avions prévu", a déclaré Derek Andersen, directeur financier de Snap, dans des remarques préparées publiées avant la conférence téléphonique sur les résultats avec les analystes.

Cependant, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les pénuries de main-d'œuvre ont nui à la demande publicitaire des marques de biens de consommation et de restaurants, a-t-il ajouté.

Le chiffre d'affaires de Snap pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à 1,3 milliard de dollars, soit une augmentation de 42 % par rapport au trimestre précédent. Ce chiffre a dépassé les attentes des analystes, qui tablaient sur 1,2 milliard de dollars, selon les données IBES de Refinitiv.

Le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens sur Snapchat a augmenté de 20 % d'une année sur l'autre pour atteindre 319 millions, dépassant ainsi les estimations du consensus de 316,5 millions.

La société basée à Santa Monica s'est efforcée d'attirer et de retenir les jeunes utilisateurs de Snapchat en déployant davantage de fonctionnalités de réalité augmentée, qui permettent de superposer des images informatisées sur des photos et des vidéos du monde réel. Elle a également développé une stratégie pour attirer de nouveaux utilisateurs en Amérique latine, en Europe et en Asie.

La société a annoncé son premier trimestre de bénéfice net positif depuis son introduction en bourse, avec un bénéfice net de 22,5 millions de dollars au quatrième trimestre, contre une perte nette de 113 millions de dollars au trimestre précédent.