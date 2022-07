Les rendements obligataires bondissent, l'euro se reprend dans la perspective d'une hausse plus importante des taux de la BCE

L'euro a bondi de 1,1 % à 1,08149 $, en route pour sa meilleure journée depuis mai, après que Reuters ait rapporté que les décideurs de la BCE envisagent de relever les taux d'intérêt de 50 points de base, plus que prévu, lors de leur réunion de jeudi.

Les rendements des obligations d'État de la zone euro ont également augmenté. Le rendement des obligations allemandes à deux ans, sensible aux attentes de taux à court terme, a grimpé d'environ 10 pb pour atteindre son plus haut niveau en plus de deux semaines, à environ 0,64 %.

Sur les marchés des actions, l'Euro STOXX 600 est devenu positif après avoir chuté de 0,6 %. Le géant français de l'énergie EDF, qui a bondi de 15 % en raison des projets de nationalisation, a mené la charge.

"En ce moment, c'est le mode prudent. Il ne s'agit pas nécessairement de se défendre et d'être vraiment court sur les marchés", a déclaré Olivier Marciot, gestionnaire de portefeuille senior chez Unigestion.

"Vraiment de petites expositions un peu partout, et l'attente d'une sorte de direction plus claire pour déployer le risque."

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 50 pays, s'est frayé un chemin en territoire positif, et était en dernière position en hausse de 0,1%.

Les jauges à terme de Wall Bourse indiquaient des gains de près de 1 %. Les marchés boursiers américains avaient clôturé en baisse lundi, sous l'effet des informations selon lesquelles Apple prévoit de ralentir la croissance des embauches et des dépenses l'année prochaine.

Le recul du dollar depuis le pic de deux décennies atteint la semaine dernière s'est poursuivi, le billet vert se situant juste au-dessus d'un plus bas d'une semaine touché lundi.

Le Dollar Index, qui évalue l'unité par rapport à six contreparties, était en baisse de 0,9 % à 106,52, en voie de réaliser sa plus grande perte quotidienne en un mois et bien loin du sommet de 109,29 de la semaine dernière, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis septembre 2002.

Plus tôt, l'indice MSCI le plus large des actions de la région Asie-Pacifique hors Japon a baissé de 0,2 %.

APPRIVOISER L'INFLATION

La façon dont les banques centrales tentent de maîtriser l'inflation était au centre des préoccupations des traders. La Banque du Japon se réunit également jeudi, bien que peu de changements soient attendus de la part de la BOJ ultra dovish.

Les marchés s'attendent à une importante hausse des taux d'intérêt de 75 points de base lors de la réunion de la Réserve fédérale américaine la semaine prochaine, loin du flirt avec la possibilité d'une énorme hausse de 100 points de base.

"C'est un peu comme la 'peinture par numéros' en ce moment, vous avez un tableau à remplir, mais nous n'avons pas encore toutes les couleurs", a déclaré Kerry Craig, stratège du marché mondial chez JPMorgan Asset Management.

"Il manque quelques éléments (comme) l'orientation du marché du travail et du taux de chômage aux États-Unis, et si les banques centrales vont prendre du recul et dire 'c'est le pic de l'inflation et nous n'avons pas besoin d'être aussi faucons', ou 'nous allons être vraiment agressifs'."

Les matières premières étaient également à l'honneur.

La société russe Gazprom a déclaré à ses clients européens qu'elle ne pouvait pas garantir l'approvisionnement en gaz en raison de circonstances "extraordinaires", selon une lettre vue par Reuters, faisant monter les enchères dans le cadre d'un tit-for-tat économique avec l'Occident suite à l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

Les prix du pétrole ont chuté, le Brent perdant 1,4 % à 104,88 $ le baril, tandis que le brut américain perd 1,5 % à 101,12 $.