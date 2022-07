Les résultats d'Apple dépassent les estimations, l'iPhone échappant au marasme économique

Apple a déclaré que le chiffre d'affaires et le bénéfice pour le trimestre clos le 25 juin s'élevaient à 83,0 milliards de dollars et à 1,20 dollar par action, ce qui dépasse les estimations de 82,8 milliards de dollars et de 1,16 dollar par action, selon les données de Refinitiv.

Apple devrait donner une prévision pour le quatrième trimestre fiscal en cours lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, mais le directeur financier Luca Maestri a déclaré à Reuters qu'il n'y avait pas eu de ralentissement de la demande pour les iPhones.

Les investisseurs surveillent Apple de près à mesure que les indicateurs économiques deviennent négatifs. Par le passé, la base de clients fidèles et relativement aisés du fabricant de l'iPhone l'a aidé à mieux résister aux baisses que d'autres marques grand public.

Si les ventes d'iPhones et d'iPads ont dépassé les attentes, les revenus des services, des ordinateurs Mac et des accessoires n'ont pas atteint les objectifs de la Bourse et les ventes sur le marché crucial de la Chine ont chuté de 1 %.

Les malheurs économiques les plus récents comprennent les perturbations de la chaîne d'approvisionnement dues aux blocages de COVID-19 en Chine qui ont frappé la production de certains produits Apple tels que les iPads et les Macs. Apple, comme beaucoup de ses pairs de l'industrie technologique, aurait ralenti les embauches et réduit les coûts en raison du climat économique difficile.

Les actions d'Apple ont clôturé jeudi en baisse d'environ 11 % depuis le début de l'année, un peu moins que l'indice plus large S&P 500 et également moins que d'autres fabricants de matériel informatique grand public tels que Sonos Inc et Samsung Electronics Co.

Ce sera un test clé pour savoir si les efforts déployés depuis des années par Apple pour diversifier ses activités au-delà de l'iPhone ont porté leurs fruits.

Apple a déclaré que les ventes d'iPhone s'élevaient à 40,7 milliards de dollars, soit une hausse d'environ 3 % par rapport à l'année précédente et une avance considérable sur le marché mondial des smartphones, qui a chuté de 9 % au cours du trimestre qui vient de s'achever, selon les données de Canalys.

La croissance de l'activité de services de la société, qui a donné un coup de fouet aux ventes et aux bénéfices ces dernières années, a été de 12 %, soit un taux inférieur au taux de 33 % de l'année précédente et un chiffre d'affaires de 19,6 milliards de dollars, inférieur aux estimations de 19,7 milliards de dollars.

Apple a déclaré avoir désormais 860 millions d'abonnés payants à ses services payants ou à des logiciels payants dans son App Store, contre 825 millions au trimestre précédent.

Apple avait dit aux investisseurs de s'attendre à une perte de 4 à 8 milliards de dollars en raison des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, bien qu'elle n'ait pas donné de prévisions de revenus globaux desquels soustraire ces chiffres. Les analystes ont estimé que les perturbations ont le plus durement touché les ventes de Macs et d'iPads dont les sites d'assemblage étaient regroupés près des régions de la Chine qui ont fait l'objet d'un verrouillage COVID.

"Nos résultats du trimestre de juin ont continué à démontrer notre capacité à gérer efficacement notre activité malgré un environnement opérationnel difficile", a déclaré M. Maestri dans un communiqué.

Les ventes d'iPads et de Macs ont atteint 7,2 milliards de dollars et 7,4 milliards de dollars, contre des estimations de 6,9 milliards de dollars et 8,7 milliards de dollars. Les ventes de Mac ont représenté une contraction de 10 %, après des ventes record depuis 2020, d'abord grâce à l'essor du travail à domicile, puis grâce aux nouvelles puces processeurs propriétaires d'Apple.

Au cours de son dernier exercice financier, près d'un cinquième des ventes d'Apple provenait de sa région de la Grande Chine, après deux années de ventes en difficulté dans cette région. Mais Apple doit maintenant faire face à une croissance économique globale lente en Chine, où ses ventes du troisième trimestre fiscal se sont élevées à 14,6 milliards de dollars, soit une baisse de 1 %.